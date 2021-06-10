Galatasaray’dan sol beke süper transfer

YENİ sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, sol bek transferine hız verdi. Kiralık sözleşmesi sona eren Saracchi ile yola devam etmeyi düşünmeyen sarı-kırmızılılarda Ömer Bayram ve Emre Taşdemir'in de kontratlarının bitmesi üzerine yönetim, bonservisi Milan'da bulunan ve son olarak Celtic'te kiralık olarak forma giyen Diego Laxalt'ın peşine düştü. İstanbul ekibi bu transferi bitirebilmek için yoğun mesai harcarken, İtalyan kulübünün de 2022 yılına kadar sözleşmesi olan 28 yaşındaki futbolcuyu elinden çıkarmak istediği öğrenildi. Uruguaylı, 2018'de 19 milyon Euro'luk bonservis bedeli karşılığında Genoa'dan Milan'a transfer olmuş, fakat beklentileri karşılayamadığı için de önce Torino'ya sonra da Celtic'e kiralanmıştı.



KEREM'İ MARSİLYA İSTEDİ

Galatasaray'ın sezon başında 3. Lig ekibi Erzincanspor'dan kadrosuna kattığı Kerem Aktürkoğlu'na talip çıktı. Bir yıl içinde 3. Lig'den gelip Süper Lig'e oradan da A Milli Takıma kadar basamakları birer birer çıkan 22 yaşındaki oyuncu şimdi de Avrupa devlerinin radarına girdi. Birçok kulübün yakından takip ettiği genç kanat oyuncusuna Fransa devi Marsilya'dan 10 milyon Euro'luk teklif geldi. Galatasaray'da Kerem Aktüroğlu'nun transferiyle ilgili kararın 19 Haziran'dan sonra göreve gelecek yeni yönetimin vereceği ifade edildi.