Galatasaray'da Paulinho heyecanı

Galatasaray'ın uzun süredir transferini bitirmek için uğraştığı yıldız futbolcu Paulinho'da sürpriz bir gelişme yaşandı. 32 yaşındaki Brezilyalı oyuncu kişisel Instagram hesabından Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in birçok gönderisini beğendi. Çin ekibi Guangzou Evergrande ile yolları ayrılan Paulinho'nun bu hamlesi sosyal medyada Galatasaray taraftarlarını heyecanlandırdı. Paulinho'nun bu hareketi, sarı-kırmızılı taraftarlarca transferin bittiği şeklinde yorumlandı.

BARÇA 40 MİLYON EURO ÖDEMİŞTİ

2013'te 20 milyon euro karşılığında İngiliz ekibi Tottenham'a transfer olan Paulinho, 2015'te 14 milyon euro'ya Guangzhou Evergrande'ye transfer oldu. 2017 yazında Paulinho çarpıcı bir transfere imza attı. Katalan devi Barcelona oyuncuyu Çin ekibinden 40 milyon euro'ya transfer etti. Ancak buradaki macerası kısa süren Paulinho önce Guangzhou'ya kiralık olarak, ardından da bonservisiyle döndü ve Barcelona oyuncudan zarar etmeden geri gönderdi.

EMRE AKBABA İLE 2 YIL DAHA

G.Saray'da 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Emre Akbaba'nın sözleşmesi 2022-2023 sezonu sonuna kadar uzatıldı. İki yıl daha Galatasaray forması giyecek deneyimli futbolcu, sağlık kontrolünden geçtikten sonra duygularını paylaştı. Akbaba, Galatasaray'da kaldığı için çok mutlu olduğunu belirterek, Burada gerçekten büyük başarılar elde etmek istiyorum. Umarım ki önümüzdeki 2 yıl hem kazasız belasız benim için ve takım arkadaşlarım için çok güzel 2 yıl olur ve şampiyonluklarla kupalarla süslendiririz" dedi.

71 KARŞILAŞMADA 14 GOL ATTI

Aytemiz Alanyaspor'dan 2018-2019 sezonu öncesinde sarı-kırmızılılara transfer edilen Emre Akbaba, Galatasaray'da 71 resmi karşılaşmada 14 gol kaydetti. Bu arada Keçiörengücü forması giyen Barış Alper Yılmaz'dan sonra Bursaspor'da oynayan sağ bek İsmail Çokçalış'ın da Aslan'a çok yakın olduğu öğrenildi. Sarıkırmızılılar 2022'ye kadar sözleşmesi bulunan 21 yaşındaki başarılı futbolcu için bonservis pazarlığı yapıyor.