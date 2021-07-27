Galatasaray şokta

GALATASARAY'A Gedson'dan kötü haber geldi. Benfica ile oyuncuyu yeniden kiralamak için görüşen sarıkırmızılılar, anlaşma sağlayamadı. Portekiz ekibine 2 milyon Euro kiralama bedeli ve satın alma opsiyonu için 8 milyon Euro teklif eden İstanbul ekibinin bu teklifi kabul görmedi. Benfica'nın talebi 15 milyon Euro düzeyinde devam ederken anlaşma zemini yakalanamadı. Teknik direktör Fatih Terim de sürece dahil olup Benfica'nın başkanı Rui Costa ile sık sık görüşme gerçekleştirse de Benfica teknik direktörü Jorge Jesus'un Gedson için olumlu tasarrufu Galatasaray adına tabloyu negatife çevirdi.

HARNANI'YE YÖNELDİ

Bu gelişme üzerine harekete geçen sarı-kırmızılılar, Portekizli oyuncunun alternatifini İtalya'da buldu. İstanbul ekibi, Hernani'yi transfer etmek için geçtiğimiz sezon Serie A'ya veda eden Parma ile görüşmelere başladı. 27 yaşındaki Brezilyalı futbolcu için yapılan temasların olumlu ilerlediği transferin önümüzdeki günlerde netleşeceği bildirildi.



'10 MİLYONA SATARIM'

GALATASARAY'IN gündeminde yer alan Steau Bükreşli oyuncu Morutan için kulüp başkanı Becali'den flaş bir açıklama geldi. Başkan Becali, "Galatasaray'dan Morutan için gelen bir resmi teklif yok. Morutan 20 milyon Euro değerinde ama 10 milyon Euro verirlerse satarım" dedi. 22 yaşındaki oyuncu da önceki gün yaptığı açıklamada, "Galatasaray'a transfer olursam çok mutlu olurum. Fiyatımı düşürmek için ilk 2 maçı kötü oynadım. Şaka yapıyorum" ifadelerini kullanmıştı.