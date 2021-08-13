Aslan dört köşe

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Galatasaray, 1-1'in rövanşında İskoçya'da St. Johnstone'u 4-2 yenerek tur atladı. Sarı-kırmızılılar, Play-Off turunda Danimarka'nın Randers ekibiyle eşleşti. 29'da Kerem'in pasında topla buluşan Diagne kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu filelerle buluşturdu: 0-1. 35'te St. Johnstone ekibinin kullandığı köşe atışında kale önünde Kerr kafayla topu kaleye gönderdi. Defans çıkarmaya çalışsa da hakem meşin yuvarlağın çizgiyi geçtiğini belirtip golü verdi: 1-1.

İKİNCİ YARIDA GOL YAĞMURU VARDI

64'te Berkan'ın pasında ceza yayı önünde Arda Turan'ın bekletmeden topuk pasında ceza sahası içinde topla buluşan Kerem'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-2. 70'te Kerem'in pasında ceza yayında topla buluşan Feghouli'nin ceza sahası içine girip, rakiplerini çalımlayıp yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-3. 90+2. dakikada sol taraftan ceza sahası içine giren Babel'in kaptırdığı topta kale önünde oluşan karambolde Emre Kılınç'ın vuruşuna meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-4. 90+3'te Rooney'in ceza sahası içinde sağdan rakiplerini çalımlayıp geçip verdiği pasta kalenin önünde O'Halloran skoru belirledi: 2-4.

DİAGNE YİNE ATTI

GALATASARAY'IN yıldız golcüsü Mbaye Diagne, St. Johnstone maçının 29. dakikasında attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi. Tecrübeli futbolcu attığı bu golle ayrıca UEFA Şampiyonlar Ligi ön elemesinde takımının Hollanda ekibi PSV'ye evinde 2-1 yenildiği maçtan sonra attığı ikinci gol oldu. Takımdan ayrılması gündemde olan Digane, resmi olarak oynanan 4 maçta en çok gol atan isim olarak dikkat çekti.

CİM-BOM'DA 4 EKSİK

GALATASARAY, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu maçına dört oyuncusundan yoksun olarak gitti. Sarı-kırmızılı ekipte lisansı çıkarılamayan Oğulcan Çağlayan, UEFA'ya bildirilen listede yer almayan Alexandru Cicaldau ile turun ilk ayağında İstanbul'da oynanan müsabakada kırmızı kart görerek cezalı duruma düşen Fernando Muslera, karşılaşmada forma giymedi. Bu oyuncular dışında sarı-kırmızılı takımdan ayrılması gündemde olan Radamel Falcao kafilede yer almazken, yıldız oyuncunun İskoçya'ya götürülmemesi kafalarda soru işareti oluşturdu

FATİH TERİM'DEN KADROYA AYAR

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 1-1'lik maçın rövanşında takımında 4 değişiklik yaparak St. Johnstone karşısına çıktı. Tecrübeli hoca kırmızı kart cezalısı Fernando Muslera yerine eldivenleri İsmail Çipe'ye verdi. Terim ayrıca Ryan Babel'in yerine kaptan Arda Turan'ı ilk maçta yaptığı hata sonrası tepki çeken Aytaç Kara'nın yerine de Sofiane Feghouli'ye forma verdi. Tecrübeli hoca ileri uçta da değişikliğe gitti ve son haftalarda formda olmayan Mostafa Mohamed'in yerine ise forvet hattında Mbaye Diagne'yi oynattı