Aslan kendine geldi

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanşında konuk olduğu İskoçya temsilcisi St. Johnstone'u 4-2 mağlup edip Play-Off turuna çıkarak derin bir nefes aldı. Sezonu Şampiyonlar Ligi ön elemesinde oynadığı maçlarla açan ve PSV Eindhoven karşısında büyük hayal kırıklığı yaşayan sarı-kırmızılılar, İstanbul'daki St. Johnstone karşılaşmasında da basit hataların kurbanı olmuş ve sahadan 1-1'lik sonuçla ayrılmıştı. Galatasaray, İskoçya'da tur atlayarak yeni bir sayfa açarken, Süper Lig'in başladığı haftada Giresunspor deplasmanı öncesi de moral buldu. Cim- Bom, bundan önceki Avrupa kupalarında son galibiyetini geçen sezon Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'nda Hajduk Split karşısında elde etmişti.



ORTA SAHA MEMNUN ETTİ

Sarı-kırmızılı takım böylece Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde çıktığı son 38 maçta 5. kez sahadan galibiyetle ayrıldı. Öte yandan, yeni transferlerden Berkan Kutlu ile Taylan Antalyalı'nın performansları da teknik heyeti sevindirdi. Ayrıca iki oyuncunun saha içerisindeki uyumu da gelecek adına umut verdi.

ŞENOL GÜNEŞ'E KEREM ELEŞTİRİSİ

Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray'ın İskoçya'da attığı 4 golün 3'üne doğrudan katkı yaparak maça damga vurdu. 1 gol, 2 asistle oynayan Kerem'e, karşılaşma sonrası övgü, A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'e ise sitem vardı. Birçok futbolsever genç oyuncunun performansından övgüyle bahsederken ona EURO 2020'de hiç süre vermeyen Şenol Güneş'e sitem etti. Binlerce paylaşım yapan kullanıcılar, Şenol Güneş'in genç yıldıza EURO 2020'de süre vermemesine "Utanır mı?" diye tepki gösterdi.

ARDA TURAN TARAFTARA SESLENDİ

St. Johnstone maçında eleştiri oklarının hedefi olan kaptan Arda Turan, sarı-kırmızılı taraftarlara mesaj gönderdi. Galatasaray taraftarına seslenen tecrübeli futbolcu, "Bazı durumlarda desteğiniz, sosyal medyada veya tribündeki ıslığınız sporcunun performansını olumlu ve olumsuz yönde ciddi şekilde etkileyebiliyor. İnsan zor anında arkasında en sevdiklerini görmek ister, biz de işler arzuladığımız gibi gitmediğinde sizin desteğinizi hissetmek ve birlikte ayağa kalkmak istiyoruz" ifadelerini kullandı. Öte yandan yönetimin satış listesine koyduğu Feghouli, teknik direktör Fatih Terim'in verdiği şansı iyi kullandı. Cezayirli futbolcu Galatasaray'ı rahatlatan golü atarak kredisini artırdı.