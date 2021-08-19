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Haberler Galatasaray Marcao kadro dışı bırakıldı

Marcao kadro dışı bırakıldı

Marcao kadro dışı bırakıldı

19.8.2021

G.Saray'ın Giresun'u 2-0 yendiği mücadelede takım arkadaşı Kerem'e saldıran Marcao ile ilgili beklenen karar dün açıklandı. Sarı-kırmızılı kulüp Brezilyalı stoperi kadro dışı bırakırken yapılan açıklamada, "G.Saray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş Yönetim Kurulu olarak, Marcos do Nascimento Teixeira'nın tedbiren çalışmalarını takımdan ayrı bireysel olarak sürdürmesi kararını almış bulunmaktayız" ifadelerine yer verdi.

120 BİN EURO CEZA KAPIDA
Sarı-kırmızılı yönetimin yıllık 1 milyon 200 bin Euro kazanan Brezilyalı oyuncuya maaşının onda biri olan 120 bin Euro para cezası vermeyi planladığı da öğrenildi. Bu arada cezası nedeniyle Randers maçı kadrosuna alınmayan savunmacının takımdan gönderilme ihtimalinin yüksek olduğu konuşuluyor.

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