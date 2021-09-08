G.Saray’dan son hamle

Galatasaray'da yönetim, bugün sona erecek transfer dönemi öncesinde Barcelona'da forma giyen orta sahaya Philippe Coutinho'yu kiralamak için yoğun çaba harcıyor. İzlanda kaynaklı haber sitesi fotbolti.net, G.Saray'ın Coutinho ile görüştüğünü iddia etti. Barcelona'nın Miralem Pjanic'i Beşiktaş'a kiralamasının ardından kadroda yer bulması zor görünen Coutinho'nun da gönderilmesinin gündemde olduğu belirtildi. Bu transfer iddiası sosyal medyada büyük yankı uyandırırken Galatasaraylı taraftarlar konuyla ilgili yüzlerce tweet attı.

DEĞERİ 30 MİLYON EURO

Barcelona, 29 yaşındaki on numarayı 2018 yılında 135 milyon Euro'ya Liverpool'dan transfer etti. 1 sezon sonra da 8.5 milyon Euro'ya Bayern Münih'e kiraladı. Coutinho, geçtiğimiz günlerde tatil için İstanbul'da bulunmuş ve Beşiktaş'tan Josef de Souza ve Alex Teixeira ile birlikte fotoğrafı paylaşılmıştı. Philippe Coutinho, ülkesi Vasco da Gama'nın yanı sıra İnter, Espanyol, Liverpool ve Bayern Münih'te de forma giymişti. Coutinho'nun güncel piyasa değerinin 30 milyon Euro olduğu kaydedildi.

DİENG PAZARLIĞI SÜRÜYOR

Galatasaray yönetimi, Mısır'ın Al Ahly takımında forma giyen Aliou Dieng için girişimlerini hızlandırdı. Malili defansif orta saha için kulübü 2.5 milyon Euro isterken, sarı-kırmızılılar 1.5 milyon teklif etti. Al-Ahly bonservis bedeli ödemeden satın alma opsiyonuyla oyuncuyu kiralama isteğine, "2 milyon Euro artı 5.5 milyon Euro opsiyon" şeklinde yanıt verdi. Al-Ahly kulübünün bu transfer için G.Saray'a kapıları kapatmadığı ifade edildi.