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Haberler Galatasaray Marsilya - G. Saray I CANLI ANLATIM

Marsilya - G. Saray I CANLI ANLATIM

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 2. hafta maçında Marsilya deplasmanına konuk oluyor. Avrupa Ligi'ne Lazio'yu yenerek hızlı bir giriş yapan Galatasaray, Cengiz Ünder'in de formasını giydiği Fransa Ligue 1 ekiplerinden Marsilya'yı yenerek liderliğini sürdürmek istiyor.

Marsilya - G. Saray I CANLI ANLATIM

30.09.2021, 22:02

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan 2. hafta maçlarıyla devam ediyor. İlk maçında Lazio'yu sahasında 1-0 mağlup eden temsilcimiz Galatasaray, 2. maçında Cengiz Ünder'li Marsilya'ya konuk oluyor. Kritik mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

MARSILYA - GALATASARAY MAÇI İLK 11'LERİ

Marsilya: Pau Lopez, Lirola, Alvaro, Saliba, Peres, Guedouzi, Gueye, Dieng, Cengiz Ünder, Harit, Payet

Galatasaray: Muslera, Boey, Marcao, Nelsson, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Cicaldau, Morutan, Kerem, Halil

MARSILYA GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

Başlama düdüğü 22.00'da çalan Marsilya-Galatasaray mücadelesi Exxen'de naklen yayınlanıyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden de takip edebilirsiniz.

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