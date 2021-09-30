Haberler Galatasaray Marsilya - G. Saray I CANLI ANLATIM

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 2. hafta maçında Marsilya deplasmanına konuk oluyor. Avrupa Ligi'ne Lazio'yu yenerek hızlı bir giriş yapan Galatasaray, Cengiz Ünder'in de formasını giydiği Fransa Ligue 1 ekiplerinden Marsilya'yı yenerek liderliğini sürdürmek istiyor.

30.09.2021, 22:02