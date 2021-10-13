Gedson geliyor

Gedson Fernandes Portekiz ekibi Benfica'dan ayrılmak için gemileri yakmış durumda. Sezon başından beri istediği süreleri alamayan genç yıldız, 2023 yılında bitecek sözleşmesini yenilemek isteyen Benfica ile yeni kontrat imzalamak istemediğini dile getirdi ve Galatasaray'a gitmek arzusunu yöneticilere iletti. Sarı-kırmızılı oyuncularla ve taraftarla sosyal medyada iletişimini hiç bir zamankesmeyen Portekizli futbolcu, sarı-kırmızılıların yaptığı paylaşımların birçoğunu da beğenerek destek veriyor. 22 yaşındaki genç oyuncunun bu tavrı yüzünden inadından vazgeçen Benfica'nın yeni başkanı Rui Costa, oyuncunun sözleşmesi bitmeden elden çıkararak bonservis parası kazanmak istiyor. Teknik direktör Fatih Terim'in İtalya'dan eski öğrenci olan Rui Costa'nın 68 yaşındaki hocayla ilişkilerinin çok iyi olmasından dolayı transferde bu kez bir zorluk çıkarmayacağı öğrenildi.

GALATASARAY'A DEV SPONSOR

Galatasaray, Türk Telekom ile biten stat isim sponsorluğu için inşaat firması olan NEF ile anlaşmaya vardı. Sarı-kırmızılılar, 5 yılı opsiyonlu olmak üzere 10 yıllık yapılan bu anlaşmadan sezonluk ortalaması 72 milyon 500 bin TL + KDV olacak şekilde toplam 725 milyon TL'lik gelir sağlayacak. Galatasaray'ın stadının yeni ismi NEF Stadyumu olacak. Sarı-kırmızılılarda Başkan Burak Elmas, "Türk spor tarihinin en yüksek bedelli stadyum isim sponsorluğunu hayata geçirmiş olduk" dedi.

ASLAN BERABERE KALDI, BABEL ÇILDIRDI: 3-3

GALATASARAY, hazırlık maçında 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor ile 3-3 berabere kaldı. Öte yandan Babel, Ferhat Yazgın'ın yaptığı faul sonrası sinirlerine hakim olamadı. Rakibinin boğazına sarılan Babel'i arkadşları zorlukla durdurdu.