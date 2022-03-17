Tarih yaz Aslanım

Tarihi destanlarla dolu olan Galatasaray, bugün UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda bir önemli zafere daha imza atmak için mücadele verecek. Sarıkırmızılılar 0-0'ın rövanş maçında sahasında dünya devi Barcelona takımı ile karşılaşacak. Nef Stadı'nda yapılacak maç saat 20.45'te başlayacak. Mücadelede İtalya Futbol Federasyonundan hakem Daniele Orsato düdük çalacak. Orsato'nun yardımcılıklarını Alessandro Giallatini ve Fabiano Preti yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Daniele Chiffi olacak. Müsabaka Exxen platformundan canlı yayımlanacak. Karşılaşmada galibiyet alacak takım adını çeyrek finale yazdıracak.

BERABERE BİTERSE UZAYACAK

Maçın berabere bitmesi durumunda mücadele uzatmaya gidecek.Yine eşitlik bozulmazsa penaltı atışlarına geçilecek.

NEF STADI KAPALI GİŞE

GALATASARAY'IN bugünkü Barcelona maçına taraftarlar büyük ilgi gösterirken tribünlerde boş yer kalmayacak. Sarı-kırmızılı taraftarlar biletlerin satışa çıkmasının ardından 2 dakikada biletleri tüketirken 52 bin futbolsever takımlarını destekleyecek. Kritik mücadelede sarı-kırmızılı ekipte Arda Turan'ın sakatlığı sürerken ateşi olan Halil dün antrenmanda yer almadı.

BARCELONA'DA 6 EKSİK VAR

BARCELONA'DA Ansu Fati, Sergi Roberto, Umtiti, Alejandro Balde, Gerard Pique ve Ez Abde kadroya dahil edilmedi. Galatasaray ile Barcelona bugüne kadar Avrupa kupalarında 9 kez rakip oldu. Hepsi Şampiyonlar Ligi'nde oynanan mücadelelerde sarı-kırmızılılar 1 kez sahadan galip ayrılırken, İspanyol temsilcisi ise 5 kez kazandı. 3 müsabaka da berabere bitti.

DOMENEC TORRENT REÇETEYİ VERDİ

GALATASARAY Teknik Direktörü Domenec Torrent, dün düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Barcelona'nın dünyanın en iyi 5 takımından biri olduğunu dile getiren Torrent, "Barcelona gibi bireysel kalitesi çok üstün olan oyunculardan kurulu bir takıma karşı oynamak çok farklı. Amacımız tur atlamak ve bunun için çalışıyoruz. Türkiye'de Barcelona'yı yeterince tanımayan insanlar bizimle oynadıktan sonraki maçta 4 gol atmalarına baksınlar. Birlikte oyun sayesinde istediğimiz sonuca ulaşabiliriz. Dünyanın bütün takımları Barcelona karşısında biraz geride oynamak zorunda kalıyor. Maç içinde zor zamanları geçirmeye hazırlıklı olmalıyız. Savunmada mükemmel olmamız lazım. Daha sonra gol atma şanslarımız mutlaka olacak" dedi.

KULÜPLER BİRLİĞİ ÇIKIŞI

G.SARAY Başkanı Burak Elmas, MHK'nin liste dışı bıraktığı 13 hakemle ilgili şok bir çıkış yaptı. Kulüpler Birliği'nden çıkabileceklerini belirten Elmas, "Kulüpler Birliğinin üzerinde mutabık olmadığı bir liste, Kulüpler Birliği gücü kullanılarak TFF ve MHK'ye dikte edilmeye çalışılıyor" diye konuştu. Üç kulüp başkanının MHK'nin eski başkanı Serdar Tatlı'ya maç yönetmemesi için 9 hakemlik bir liste verdiğini anlatan Elmas, "Bu listedeki isimlerin hepsi görevden alınan hakemler listesinde var. Onlara 4 hakem daha eklendi. Bu liste kimin listesi? O gün Kulüpler Birliğinin birlikteliği bu dönem için sona erdi. Kulüpler Birliği içinde ciddi fikir ayrılıkları var. Böyle devam ederse Kulüpler Birliği içinde olmamayı da düşüneceğiz" dedi.