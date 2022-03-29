Galatasaray başkanını aranıyor

Galatasaray'da göreve geldikten 9 ay sonra gerçekleşen genel kurulda ibra edilmeyen başkan Burak Elmas ve yönetimi, tüzük gereği kulübü seçime götürüyor. Galatasaray, olağanüstü seçim genel kurulunun 23 Nisan'da yapılacağını ancak yeterli çoğunluğun sağlanamaması halinde toplantının 30 Nisan'da yapılacağını açıkladı. Yapılan açıklamada, "Tüzüğümüzün 28/1 maddesi gereğince, "Olağanüstü seçim Genel Kurul Toplantısı" 23 Nisan 2022 Cumartesi günü saat 10.00'da Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda, yeterli çoğunluk olmadığı takdirde ikinci toplantı 30 Nisan 2022 günü aynı yer ve saatte yapılacaktır" denildi.

İKİ İSİM HEMEN AÇIKLADI

G.Saray'da camiadan önemli isimlerin başkanlık için kulis çalışmaları sürdürdüğü öğrenildi. Son seçimde yarışı kaybeden eski Metin Öztürk vakit kaybetmeden adaylığını açıkladı. Elmas'a kaybeden bir diğer isim Eşref Hamamcıoğlu da seçime tekrar girecek. Sezon sonunda gerçekleşecek olan seçim için eski başkanların da ismi sık sık gündeme gelmeye başladı. Terim'in 3. döneminde kulübü yöneten Ünal Aysal için ciddi istek görmesi halinde aday olabileceği belirtildi.

EN CİDDİ ADAY DURSUN ÖZBEK

2.5 sezon başkanlık yapan Dursun Özbek'in adı da dillendirilmeye başlandı. Mali genel kuruldan önce mevcut Başkan Burak Elmas'ın zaman zaman görüşüp çeşitli konularda fikir aldığı Özbek'in tecrübesinden yararlanmak isteyen bazı üyelerin, yeniden Başkan olması için Dursun Özbek'e aday olma çağrısında bulunulduğu kaydedildi. Özbek'in de adaylığa sıcak baktığı konuşulurken, başkan olmak için tek şart ileri sürdüğü ifade edildi. Özbek'in ancak tek aday olarak kendisi gösterilirse seçime girmek istediği konuşuluyor.

5 ADAYLI SEÇİME DOĞRU

Birçok yönetimde yer alan ve son olarak rahmetli başkan Mustafa Cengiz döneminde ikinci başkanlık yapan Abdurrahim Albayrak ise henüz son kararını vermedi. Albayrak da adaylığını açıklarsa şimdilik 5 adaylı bir seçime gidilecek.

YAPRAK DÖKÜMÜ BASLIYOR

BU sezon beklentilerin çok altında kalan Galatasaray'da sezon başında transfer ettiği Alexandru Cicaldau ve Olimpiu Morutan, ülkeleri Romanya'da gündem oldular. İki futbolcunun aldığı maaş ve gösterdikleri performans eleştiri konusu olurken takımdan gönderilecekleri yazıldı. Haberde; sezon başında Fatih Terim ile birlikte iyi performans gösterildiği belirtilen iki oyuncunun Domenec Torrent'in gelişinin ardından fazla forma şansı bulamadığı kaydedildi. Ancak hem Cicaldau hem de Morutan'ın bu durumdan şikayet etmedikleri çünkü kazandıkları paranın fazla olmasının kendilerini rahatlattığı aktarıldı. Romanya'daki kazançlarına oranla daha fazla para kazandıkları ifade edilen Cicaldu ve Morutan'ın kazançlarının, sezon sonunda ayrılıklarına neden olabileceği ifade edildi. Galatasaray'da başkan Burak Elmas ve yönetiminin yapılan yıllık olağan kongre toplantısında idari açıdan ibra edilmemesi sonrasında seçime gidileceği ve gelecek olan yeni başkanın bu iki ismi elden çıkarmak isteyeceği yazıldı.