Muric harekatı

Galatasaray'da 11 Haziran'da gerçekleşecek başkanlık seçimi öncesi adayların çalışmaları tam gaz sürerken Dursun Özbek'in hedefinde F.Bahçe'nin eski golcüsü Vedat Muriç olduğu öğrenildi. Kosovalı golcünün, kiralık olarak forma giydiği Mallorca'dan Lazio'ya geri döndüğü bilinirken Türkiye'den gelen bu teklife sıcak baktığı gelen haberler arasında. 28 yaşındaki golcü futbolcunun, Lazio ile anlaşılması durumunda Galatasaray'ı tercih etmeye hazır olduğu belirtildi.

VAN AANHOLT: TERİM İÇİN GELDİM

Bu arada G.Saray'ın sol beki Patrick van Aanholt, Galatasaray Dergisi'ne açıklamalarda bulundu. Hollandalı oyuncu "Gördüğüm istek, G.Saray'ı seçmemi kolaylaştırdı. Ve tabii Fatih Terim için de oynamayı istiyordum. Türkiye'deki büyük efsane. Onun adına oynamak benim için onurdu" dedi.

MARCAO'YA TEKLİF YAĞIYOR

GALATASARAY'DA geleceği büyük bir merakla beklenen isimlerden biri olan Marcao'ya Villarreal'in ardından Nice de talip oldu. Fransızların, Brezilyalı stoper için 12 milyon Euro'yu gözden çıkardığı kaydedildi. Daha önce Villarreal'den de teklif alan Marcao için yeni yönetimin vereceği karar merak ediliyor. Marcao, geride kalan sezonda 38 karşılaşmada forma giydi. 1 gol kaydetti. Marcao'nun ismi Atalanta, Lazio, Napoli, Villarreal gibi kulüplerle de anılıyor.