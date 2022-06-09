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Haberler Galatasaray Pabuç bırakmam

Pabuç bırakmam

9.6.2022

Pabuç bırakmam
GALATASARAY Spor Kulübü'nde başkanlığa aday olan Dursun Özbek, çarpıcı açıklamalarda bulundu. F.Bahçe Başkanı Ali Koç'un geçtiğimiz günlerde TFF seçimleri ile ilgili çıkışının ardından Özbek'in "TFF'yi dizayn etmek isteyenlere pabuç bırakmam" ifadeleri dikkat çekti. Camiaya şampiyonluk sözü veren Özbek, 10 oyuncu ile görüşme halinde olduklarını takımın başına getirecekleri teknik direktörün ise tartışılmayacağını belirterek "Şampiyonluk sözü veriyorum" dedi. Bu arada Galatasaray'ın İspanyol çalıştırıcısı Domenec Torrent geride bıraktığımız gün Aqua Florya AVM'de objektiflere yansıdı. Yardımcısıyla birlikte geldiği Meos Balık restoranda akşam yemeği yiyip keyifli anlar yaşayan Torrent,"Sözleşmem devam ediyor. Hala İstanbul'dayım, 11 Haziran'da başkanlık seçimi var. Neler olacağını hep beraber göreceğiz." dedi.
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