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Haberler Galatasaray G.Saray’a bir golcü daha

G.Saray’a bir golcü daha

Diagne ve Mohamed ile yollarını ayıran ve Seferovic’i kadrosuna katan Galatasaray, Arnavut Marko Arnautovic için harekete geçti

21.7.2022

G.Saray’a bir golcü daha

Transferde sonradan açılan ve üst üste son derece önemli oyuncuları renklerine bağlayan Galatasaray bir yıldız futbolcuya daha kanca attı. Mbaye Diagne ve Mısırlı golcü Mostafa Mohamed ile yollarını ayırıp Haris Seferovic'i transfer eden sarıkırmızılılar, Avusturyalı oyuncu Marko Arnautovic için de trasnfer girişimlerine başladı. Kampta Başkan Vekili Erden Timur ile futbol direktörü Cenk Ergün, golcünün menajerliğini yapan abisi Danijel Arnautovic ile görüşme yaptı.

SEFEROVİC İMZAYI ATTI
Bologna ile 2 yıl daha sözleşmesi olan tecrübeli ismin, yıllık 4.3 milyon Euro'luk maaş beklentisi olduğu ancak sarı kırmızılıların bu rakamı yüksek bulduğu öğrenildi. Taraflar yeniden buluşmak için sözleşti. Öte yandan Galatasaray, İsviçreli golcü oyuncu Haris Seferovic'i satın alma opsiyonlu olarak kiraladığını açıkladı. Sarı-kırmızılı kulüp, Benfica'ya kiralama bedeli olarak 1 milyon Euro, oyuncuya ise 2.3 milyon Euro ödeyeceğini açıkladı.

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