Galatasaray’dan Kluivert hamlesi

KANAT bölgesini takviye etmek isteyen Galatasaray çok önemli bir isme kanca attı. Sarı-kırmızılılar bonservisi Roma'da bulunan Justin Kluivert'in transferi için düğmeye bastı. Yönetimin hem İtalyan kulübü hem de Hollandalı yıldızın menajeriyle görüşmelere başladığı vurgulandı. Kluivert'in Roma ile 1 yıl sözleşmesi kaldığı için şu anda kiralık olarak gelmesi mümkün gözükmüyor. Ancak Çizme basınına göre İtalyan kulübünün sportif direktörü Tiago Pinto, 23 yaşındaki futbolcuya yeni sözleşme teklif etti.

KİRALANMASI GÜNDEMDE

EĞER Kluivert, Roma ile nikah tazelerse kiralık olarak takımdan ayrılması gündeme gelecek. Roma kulübünün, yıldız futbolcunun bonservis bedelini ise 12 milyon Euro olarak belirlediği gelen bilgiler arasında. Geçtiğimiz sezon Fransız ekibi Nice'te kiralık oynayan Justin Kluivert 32 maçta 6 gol ve 6 asistlik performans sergiledi. Hollanda futbolunun efsane isimlerinden Patrick Kluivert'in oğlu olan Justin, Ajax altyapısında yetiştikten sonra 2018 yılında 18 milyon Euro karşılığında Roma'ya transfer olmuştu

MİDTSJÖ TAMAM

G.SARAY, Sergio Oliveira'nın ardından orta sahaya bir takviye daha yapmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılılar, AZ Alkmaar forması giyen Fredrik Midtsjö için anlaşma sağladı. Norveçli futbolcu için Hollanda ekibine 3.5 milyon Euro bonservis ödenecek. G.Saray, 3 yıllık sözleşme imzalayacağı 28 yaşındaki futbolcuya da senelik 1 milyon Euro maaş ödeyecek. Midtsjö'nun menajeri son detayları görüşmek için dün İstanbul'a geldi