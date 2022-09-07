Aslan’dan çifte atak

SÜPER Lig'in 5. haftasında 10 kişi kaldığı mücadelede Gaziantep FK'yı 2-1 yenen Galatasaray, 8 Eylül'de kapanacak transfer sezonu öncesi bombaları peş peşe patlatacak. Sassuolo'dan Kaan Ayhan ve PSG'den Mauro Icardi transferlerini açıklamaya hazırlanan Cim-Bom, kanat takviyesi için de gaza bastı. Sarı-kırmızılıların Borussia Dortmund forması giyen Thorgan Hazard ile RB Leipzig'de oynayan Emil Forsberg için harekete geçtiği ifade edildi. Galatasaray'ın 2 oyuncunun da durumunu soruşturduğu belirtildi. Leipzig forması giyen Forsberg bu sezon 5 maçta görev alırken 1 gol 2 asist katkısında bulundu.Piyasa değeri 11 milyon Euro olan İsveçli yıldız, sol kanat, on numara ve santrfor mevkilerinde forma giyebiliyor.

KİRALIK OLARAK DÜŞÜNÜLÜYOR

30 yaşındaki oyuncunun Alman ekibiyle 3 sezon daha sözleşmesi bulunuyor. Sol kanat, on numara ve sağ kanatta oynayabilen 29 yaşındaki Thorgan Hazard'ın güncel piyasa değeri 15 milyon Euro. Galatasaray'ın iki futbolcudan birini kiralık olarak kadrosuna katabileceği belirtildi.

G.SARAY'DA BOEY RÜZGARI

GAZİANTEP FK'yı 2-1 mağlup eden Galatasaray'da Sacha Boey oyunuyla taraftarlardan alkış aldı. Aslan'ın attığı galibiyet golünde payı büyük olan 21 yaşındaki sağ bek, Süper Lig kariyerinde en fazla ikili mücadele kazandığı, çalım attığı ve rakip ceza sahasında topla buluştuğu maçı çıkardı. 7/8 dripling başarısı, 13/19 ikili mücadele kazanma, 6 sahipsiz top kazanma, 3 top çalma, 3 pas arasıyla top kazanma, 4 atak uzaklaştırma, 6 rakip ceza sahasında topla buluşma ve %84 pas başarısı ile oynadı