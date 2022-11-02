Aslan’a genç forvet

Benfica'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Haris Seferovic'in performansından memnun olmayan Galatasaray, 20'lik Dion Drena Beljo'yu kadrosuna katmak istiyor. Belçika basını Le Soir'in haberine göre, Hırvatistan'ın Osijek kulübünde forma giyen Dion Drena Beljo Galatasaray'ın gündeminde. Dion Drena Beljo'yu isteyenler arasında Anderlecht, Borussia Mönchengladbach, FC Basel, Sampdoria,West Ham United, VfB Stuttgart kulüpleri var. 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan genç golcü oyuncu bu sezon çıktığı 17 karşılaşmada 7 gol atarken 2 de asist katkısı sağladı.



GOL-ASİST KATKISI ÇOK YÜKSEK

Beljo'nun güncel değeri 4.5 milyon Euro olarak gösteriliyor. 2002'de Hırvatistan'ın Zagreb kentinde dünyaya gelen Beljo, NK Osijek futbol takımında forvet pozisyonunda oynuyor. Beljo, Hırvatistan'ın U21 takımında da forma giydi. Oyuncu geçtiğimiz sezon 10 gol atarken 9 asist yapma başarısı gösterdi. Kariyerinde 107 karşılaşmaya çıkan Beljo, 37 gol atarken 10 da gol pası vermişti.



ABDÜLKERİM MÜJDESİ

TÜRKİYE Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Galatasaraylı futbolcu Abdülkerim Bardakcı'nın 2 maçlık cezasını 1 maça indirdi. Galatasaray'ın Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Corendon Alanyaspor ile yaptığı müsabakada doğrudan kırmızı kart gören Abdülkerim'e Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu 2 maç men cezası verdi. TFF'den yapılan açıklamaya göre, Abdülkerim Bardakcı'ya verilen söz konusu cezaya sarı-kırmızılı kulübün itirazını görüşen Tahkim Kurulu, cezayı 1 maça indirdi. Cezasını 12. haftadaki VavaCars Fatih Karagümrük müsabakasıyla dolduran Abdülkerim Bardakcı, ligin 13. haftasında 5 Kasım Cumartesi günü Nef Stadı'nda yapacakları Beşiktaş derbisinde forma giyebilecek.

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