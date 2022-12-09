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Haberler Galatasaray G.Saray’ın Pena ısrarı

G.Saray’ın Pena ısrarı

9.12.2022

G.Saray’ın Pena ısrarı
GALATASARAY, 36 yaşındaki kalecisi Fernando Muslera'nın alternatifi olarak belirlediği Inaki Pena için ısrarını sürdürüyor. Geçtiğimiz sezon Muslera'nın yaşadığı sakatlıklar sonrası Barcelona'dan Inaki Pena'yı kiralayan Galatasaray, İspanyol kaleciyi tekrar kadrosuna katmak için temaslarını sürdürüyor. Yönetim, kalesinde 11 gol gören Pena transferini Ocak'ta bitirmeyi planlıyor. Antalya'da kamp yapacak olan G.Saray'ın kamp kadrosu belli oldu. Sakatlığı bulunan Icardi kadroda yer almazken Oliveira ve Dünya Kupası'ndan dönecek oyuncuların ilerleyen günlerde kampa katılacağı ifade edildi. Önceki gün sakatlanan Yunus Akgün ise kadroya alındı.
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