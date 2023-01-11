Aslan saldırıyor

Ezeli rakibi Fenerbahçe'yi Kadıköy'de rahat bir oyunla 3-0 mağlup ederek ligdeki üst üste yedinci galibiyetini alan ve liderliğini sürdüren Galatasaray, transfer çalışmalarına hız verdi. Sarı-kırmızılılar, Chelsea'nin Faslı yıldızı Hakim Ziyech ile Antalyaspor'dan ABDlİ forvet Haji Wright ile sol bek Güray Vural için gaza bastı.

PARA+TAKAS FORMÜLÜ

Dünya Kupası'nda Fas ile harikalar yaran ancak Premier Lig'de fazla forma şansı bulamayan 29 yaşındaki sağ kanat Hakim Ziyech için temaslara başlayan Aslan, Beşiktaş'ın da gündeminde olan yıldız ismi Ocak ayında kiralamak istiyor. Ziyech 2020 yılında Ajax'tan Chelsea'ye 40 milyon Euro'ya transfer olmuştu. Galatasaray 10 milyon Euro'ya Lokomotiv Moskova'ya gitmeyi kabul etmeyen Haji Wright için ise Antalyaspor'a 4 milyon Euro bonservis bedeli önerdi. Antalyaspor'un kiralık olarak takasta istediği Seferovic, Yunus Akgün ve Mathias Ross'u da kabul eden yönetim, Akdeniz ekibinden sol bek Güray Vural'ı istedi. Kırmızı- Beyazlılar ise 6 milyon Euro bonservis talep ederken iki kulüp arasındaki görüşmeler devam ediyor.