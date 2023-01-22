Aslan’dan müthiş seri

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray, evinde Antalyaspor'u 2-1'lik skorla geçti. Ligde üste üste 9., toplamda ise üst üste 12. galibiyetini alan sarı-kırmızılılar, müthiş bir seri yakaladı. 17. dakikada Rashica'nın sağ kanattan içeri çevirdiği topla buluşan Mertens'in şutunda meşin yuvarlak direğin yanından dışarı çıktı. 18'de Larsson'un vuruşunda meşin yuvarlak direkten döndü. 34'te arka direkte müsait olan Boey, topu kontrol ettikten sonra sert vuruşunda topu kaleci Helton son anda kornere çeldi.

GOLLER İKİNCİ YARIDA GELDİ

49'da sağ kanattan Kerem Aktürkoğlu'nun ortasına iyi yükselen Icardi'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0. 55'te Soner'in kullandığı serbest vuruşta Luiz Adriano'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1. 59'da Boey'in ortasında Oliveira'nın kafayla vuruşu sonrası Floranus'a çarpan top ağlarla buluştu: 2-1. 84'te Mertens'in topukla verdiği pasta Oliveira topla buluştu. Bu oyuncunun ceza sahası dışından sert vuruşunda topu Helton kurtardı. 90+10'da orta sahada Abdülkerim ile ikili mücadeleye giren Luiz Adriano, rakibine dirsekle müdahalede bulunmasının ardından hakem Ali Şansalan, Brezilyalı oyuncuyu direkt kırmızı kartla oyundan ihraç etti. Karşılaşma Galatasaray'ın 2-1'lik üstünlüğü ile bitti

ÖZBEK'TEN YENİ AÇIKLAMA

GALATASARAY Başkanı Dursun Özbek, PFDK kararları sonrası başlayan tartışma sonrası yeni açıklama yaptı. Özbek, "Futbol sahada oynanmalı. İlgili kulübe (Fenerbahçe) geçen hafta sahada gereken cevabı verdik. Kulüpler Birliği'nde kullanılan üslup ve basına yapılan açıklamaların üslubu çok farklı. Sportif AŞ başkan vekilime seviyesiz söylemlerini kınıyorum. Biz o seviyeye inmeyiz. Biz herkes için adalet istiyoruz. Sadece kendimiz için değil." dedi.

OKAN BURUK TARİHE GEÇTİ

GALATASARAY'DA teknik direktör Okan Buruk tarihe geçti. Sarı-kırmızılı takıma bu sezon gelen 49 yaşındaki teknik adam, 1959'dan bu yana Galatasaray'da üst üste 12 galibiyet alan ilk teknik direktör olarak tarihe geçti. Okan Buruk'un söz konusu serisinde Galatasaray ligde 9, Türkiye Kupası'nda ise 3 galibiyet aldı. Buruk, Galatasaray'ın başında Süper Lig'de bir sezonda üst üste 9 galibiyet alan 3. teknik direktör oldu.

Maçı Levent TÜZEMEN yorumladı

ICARDİ'Yİ BESLEYİN!

Jorge Jesus'un 'İyi olan takım değil gol atan takım kazanıyor' sözüne en güzel örnek Galatasaray oldu. Antalyaspor maçını izlemeye gelenler fark bekliyorlardı, ama kağıt üzerinde kolay görünen maç Galatasaray adına gel-gitlerle dolu oldu. Kazanılan 3 puan Galatasaray adına bir rekor getirdi. Bir önerim Okan Buruk'a bir önerim de yönetime var. Okan hoca öncelikle bu kadar gol sıkıntısı yaşamaması için hücum hattını Icardi'ye göre ayarlamalı. Rashica, Kerem bazen de Mertens kafasına göre oynamamalı. Bu oyuncular buluştukları toplarla Icardi'ye pozisyon hazırlamalı. Özellikle Icardi attığı kafa golü öncesi Kerem'e şöyle dedi: 'Beni görüyorsun çıkarmıyorsun. Ya ayağıma at ya kafama ortala.' Bu sözün ardından İcardi'nin kafayla attığı golün, mükemmel ortasının altında Kerem'in imzası vardı. Icardi'yi beslersen takım olarak mükemmel bir sofra kurarsın. 2- Galatasaray yönetimleri Diagne'ye ve Falcao'ya inanılmaz paralar yatırdılar. Dursun Özbek ve yönetimi Özellikle Erden Timur Icardi gibi bir golcünün bonservisini almak için çaba sarf etmeli. Bu Icardi gol atıyor, arkadaşlarına pas duvarı oluyor, çıktığı bütün hava toplarını rakipten alıyor, mükemmel tekniği ile top kaybetmiyor. Böyle kıymetli bir golcüyü Galatasaray bünyesine katmalı.

TORREİRA AHTAPOT GİBİYDİ

Okan Buruk oyuna uzun süre müdahale etmedi çünkü oyuncuları pas hataları yapıyorlar ama birbirlerinin yardımına koşuyorlardı. Ritmi ve dengeyi korumak adına Okan hoca doğru bir düşünceyle kadroyu bozmadı. Mertens, Oliveira, Rashica vasatı geçemedi. Kerem çok dağınık oynadı. Seyirci kimin ne oynadığını görüyor. Galatasaray'da Lucas Torreira gibi bir ahtapot vardı. Uruguaylı yıldız sahanın her yerine bastı. Topla rakip arasına vücudunu mükemmel koydu, pozisyon kaybı yapmadığı gibi pas hatasına da imza atmadı. Taraftarın çılgınca alkışlaması Lucas'ın ortaya koyduğu yürekli oyunun ödülüydü. Okan hoca sol bekte Dubois'e sağ tarafta da Yunus'a daha fazla görev vermeli.