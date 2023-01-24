  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Galatasaray Galatasaray stoper avında

Galatasaray stoper avında

Sarı-kırmızılılar, Yerson ve Nawrocki için kulüpleriyle temaslara başladı

24.1.2023

Galatasaray stoper avında

DEVRE arasında kadrosunu güçlendirmeye devam edecek olan Galatasaray'da ilk hedef stoper transferi olacak. Sarı-kırmızılı ekibin listesinde yer alan ilk isim Yerson Mosquera. Premier Lig ekibi Wolverhampton forması giyen Yerson, istediği süreleri alamadığı için ayrılmak istiyor. 21 yaşındaki Kolombiyalı savunmacı için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapıldı. Bu sezon Premier Lig'de ve kupa maçlarında süre alamayan genç oyuncu, U21 takımı ile 4 maçta süre aldı. Sarı-kırmızılıların Legia Varşova'dan 21 yaşındaki Polonyalı stoper için de girişimlerini sürdürdüğü öne sürüldü.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA