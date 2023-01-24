Galatasaray stoper avında

DEVRE arasında kadrosunu güçlendirmeye devam edecek olan Galatasaray'da ilk hedef stoper transferi olacak. Sarı-kırmızılı ekibin listesinde yer alan ilk isim Yerson Mosquera. Premier Lig ekibi Wolverhampton forması giyen Yerson, istediği süreleri alamadığı için ayrılmak istiyor. 21 yaşındaki Kolombiyalı savunmacı için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapıldı. Bu sezon Premier Lig'de ve kupa maçlarında süre alamayan genç oyuncu, U21 takımı ile 4 maçta süre aldı. Sarı-kırmızılıların Legia Varşova'dan 21 yaşındaki Polonyalı stoper için de girişimlerini sürdürdüğü öne sürüldü.