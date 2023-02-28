Icardi’ye çizme kancası

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Mauro Icardi, İtalyan kulüplerinin transferde gözdesi oldu. Bonservisini almak için büyük fedakarlıklar gereken Icardi hakkında en net açıklama Wanda Nara'dan geldi. Oyuncunun menajerliğini üstlenen Nara, Serie A kulüplerinin Tangocu için transfer teklifi yaptığını doğruladı. Wanda Nara yaptığı açıklamada, "İtalya'dan Roma ve Milan, Icardi'yi gelecek sezon için kadrolarına katmak istiyor. Haberler doğru. Icardi hala genç ve yıldız bir futbolcu. Sezon sonunda oturup konuşacağız" şeklinde yor yaptı.

TARAFTARIN SEVGİLİSİ

İddialara göre Galatasaray, Icardi için 3 eşit taksitle 9 milyon Euro ödemeyi taahhüt etti. Mauro Icardi'ye 20 milyon Euro değer biçiliyor. İtalya basınının haberlerine göre Tangocu futbolcuyla Inter, Milan, Roma ve Juventus'un ilgilendiği öğrenildi. Galatasaray'daki ilk döneminde özel hayatıyla daha çok gündem olan ve eleştirilen Icardi, daha sonra başarılı performansıyla taraftarların gönlünü aldı.

ASLAN'IN TEK RAKİBİ NAPOLİ

AVRUPA'NIN 5 büyük ligi ve Spor Toto Süper Lig'de resmi maçlarda en yüksek galibiyet ortalamasına sahip takımları sıralandı. Bu hafta oynanan maçlar haricinde oluşturulan listede Galatasaray ve Fenerbahçe de yer aldı. 10. basamakta İtalyan devi Inter bulunuyor. Inter (33 maç- 22 galibiyet) yüzde 67'lik galibiyet ortalaması ile listede 10'uncu sırada yer aldı. Paris Saint Germain (35 maç- 25 galibiyet) yüzde 71 galibiyet ortalamasına sahip oldu ve 9. basamağı ele geçirdi. 8. basamakta ise Fenerbahçe bulunuyor. Sonra ise sırasıyla Bayern Münih, Arsenal, Manchester United, Barcelona ve Real Madrid geliyor. Galatasaray yüzde 81'lik kazanma oranıyla ikinci sırayı alırken, zirvede ise yüzde 84 ile Napoli bulunuyor.