Aslan dört köşe

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğun en güçlü adayı olan ve geçen hafta Kayserispor'u 6-0 yenen Galatasaray, deplasmanda Alanyaspor'u 4-1 mağlup ederek maç fazlasıyla takipçisi Fenerbahçe arasındaki puan farkını 9'a çıkardı. Aslan, taraftarlarına erkenden bayram sevinci yaşattı. 14. dakikada Rashica'nın düşürülmesi sonucu Galatasaray sağ köşede serbest vuruş kazandı. Kerem Aktürkoğlu'nun ceza sahası içine ortasına kafayı vuran Abdülkerim Bardakcı fileleri havalandırdı: 0-1. 15'te Yusuf Özdemir'in Boey tarafından ceza sahası içinde faule maruz kalması sonucu hakem Abdülkadir Bitigen penaltı noktasını gösterdi. 17'de Efecan meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-1.

İKİNCİ YARIDA GOLLER DEVAM ETTİ

42'de Oliviera'nın uzun pasında topla buluşan Mertens sağ kanattan ceza sahasına çevirdiği topa gelişine sert vuran Icardi farkı bire yükseltti: 1-2. 48'de ceza sahası çaprazına sokulan Kerem Aktürkoğlu, pası Mertens'e çıkardı. Bu futbolcunun ceza sahası dışından yerden sert şutunda top ağlarla buluştu: 1-3. 63'te Adekugbe'nin ceza sahasın içine gönderdiği meşin yuvarlağı Rashica, arka direkte filelere gönderdi: 1-4. 90'da Torreira, pasını rakip ceza sahası önündeki Barış Alper Yılmaz'a çıkardı. Bu futbolcunun ceza sahası sol çaprazına gönderdiği pası kontrol eden Gomis'in şutunda, kaleci Runarsson topu çıkardı. Maç 4-1 Galatasaray üstünlüğüyle sona erdi.

GOLÜNÜ ATTI OYUNDAN ÇIKTI

GALATASARAY'IN Arjantinli yıldızı Mauro Icardi'nin Alanyaspor'a karşı devre arasında neden oyundan alındığı ortaya çıktı. Mauro Icardi, ALanyaspor'a attığı golden sonra topsuz alanda sahada adalesinde ağrı hissetti. Soyunma odasında yapılan kontroller sonrasında kalan 7 hafta düşünülerek riske girilmedi ve değişiklik kararı verildi. Arjantinli oyuncu, devre arasında yerini Barış Alper Yılmaz'a bıraktı. Galatasaray'dan yapılan açıklamada "Mauro Icardi, arka adalesinde hissettiği ağrı sebebiyle oyundan çıktı." denildi.

Maçı Levent TÜZEMEN yorumladı

MERTENS GÖZ KAMASTIRIYOR

Skor 1-1 iken iki kaliteli ayak Icardi ile Mertens'in işbirliği sonucu gelen akıl dolu gol Galatasaray'a sadece galibiyet yolunu açmadı, oyuncuların kafasında oluşacak baskıyı da aldı. Mertens'in ölçülü pasına doğru deparı atan Icardi'nin vuruşu mükemmeldi. Muslera, Abdülkerim, Torreria, Mertens ve Icardi'den oluşan Galatasaray omurgası, Kerem'in ve Rashica'nın çalışkanlığı ile Adekugbe'nin çabukluğunu, hücumdaki etkinliği buluşunca Galatasaray oyun üstünlüğünü hep elinde tuttu. Tüm ikili mücadeleleri kazanan Adekugbe pozisyon kaybı yapmadı üstelik Rashica'ya biri gol olan iki asist yaptı. Nelson'un riske girmeden oynaması ve baskı gördüğü anlarda panik yapmadan ayağındaki topu Muslera'ya aktarması çok doğruydu.

KRİTİK DÖNEMİCİ DÖNDÜ

Abdülkerim'in attığı güzel golün yanı sıra savunmadan hücuma yolladığı uzun paslar etkiliydi. Torreria yine sakindi, orta alanı kontrol ettiği gibi ayağındaki topları pasa dönüştürürken hangi arkadaşına atacağı konusunda çevre kontrolünü hiç terk etmedi. Galatasaray'ın oyununun beyni Mertnes yine aklını ve yüreğini sahaya koyarken, 35 yaşına rağmen rakibi kovalaması, önde baskı yapması göz kamaştırıcıydı. Barış Alper için Mertens büyük şans. Ne yazık ki, Barış çok süratli olmasına rağmen rakibi kovalamıyor. Ayrıca top ayağındayken basit oynamıyor. Barış genç oyuncu olarak Mertens'ten futbol oynama konusunda ders almalı. Okan Hoca tedbir amaçlı oyundan çıkan Icardi'nin yerine keşke Zaniola'yı alsaydı. İtalyan yıldız çabukluğu, güçlü yapısı ve kaliteli tekniğiyle Barış'tan daha fazla katkı verirdi. Sonuç olarak Galatasaray, kritik bir dönemeci daha harika bir futbol ve 3 puanla geçti.