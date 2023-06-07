Felix bombası

Galatasaray, Cumhuriyet'in 100. yılında gelen 23. şampiyonluğunu kutlamaya devam ederken, yönetim yeni sezonun kadro planlaması için çalışmalara başladı. Avrupa'da başarılı olacak bir kadro kurmak isteyen kurmaylar, dünyaca ünlü bir ismi gündemine aldı. Sarı-kırmızılılar bonservisi Atletico Madrid'de olan ancak sezonun ikinci yarısını İngiliz devi Chelsea'de kiralık olarak geçiren 23 yaşındaki Portekizli 10 numara Joao Felix'i kiralamak için harekete geçti. 2019 yılında Benfica'dan 127 milyon Euro'ya Atletico Madrid'e transfer olan Felix, devre arasında ise 11 milyon Euro karşılığında yarım sezonluğuna Chelsea'ye kiralanmıştı.



PİYASA DEĞERİ 50 MİLYON EURO

Erden Timur'un bu transfer için çok yoğun bir çalışma içerisinde olduğu belirtilirken, şampiyonluk kutlamasına elinde telefonla gelen Timur'un atmosferi izlettiği dünyaca ünlü orta sahanın Felix olduğu öne sürüldü. İspanyol ekibiyle 2027 yılına kadar sözleşmesi olan ve piyasa değeri 50 milyon Euro olan Portekizli yıldızın asıl mevkisi forvet arkası olsa da sol açık ve forvet olarak da oynayabiliyor.



BAŞKAN ÖZBEK'TEN ICARDİ MÜJDESİ

Sarı-kırmızılılar, dünyaca ünlü golcüsü Icardi'nin transferinde mutlu sona yaklaşıyor. Fransız deviyle 1 sene daha sözleşmesi bulunan Arjantinli forvet için yapılan girişimler olumlu sonuçlandı. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, camianın beklediği haberi kendisi verdi. Özbek katıldığı bir etkinlikte yaptığı konuşmada, 'Ömer Bey'in desteklerine çok teşekkür ediyoruz, Icardi geliyor' açıklamasını yaparak taraftarı sevindirdi. Sosyal medyada da paylaşılan video, transferin bittiği şeklinde yorumlandı

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