Sol beke son aday Wendell

Galatasaray'da yönetim, Kazımcan'dan başka alternatifin kalmadığı sol beke transfer için girişimlerini hızlandırdı. Liverpool'un 27 yaşındaki Yunan sol beki Konstantinos Tsimikas için zemin yoklayan Aslan, Porto'dan Wendell'i de gündemine aldı. Portekiz'de sezonu 2 gol ve 5 asistle kapatan 29 yaşındaki Brezilyalı sol bekin kulübüyle 2 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.Alt yaş kategorilerinde Brezilya milli forması da giyen Wendell'in ve Porto'nun bonservis beklentisi konusundaki mali şartları araştırılıyor. Savunmanın soluna yabancı takviye yapmayı planlayan Galatasaray cephesi, yerli alternatif olarak Kazımcan Karataş'ı yeterli görüyor. Geride kalan sezonda sol bekte sırasıyla Van Aanholt, Emre Taşdemir, Leo Dubois ve Adekugbe'yi kullanan teknik direktör Okan Buruk şampiyonluğun geldiği son 5 maçta ise Kazımcan'a formayı vermişti.Galatasaray'da Mauro Icardi ile anlaşılamaması halinde forvet mevkiine arayışlar sürerken, B planı için geçtiğimiz sezon kiralandığı Nantes'da başarılı bir performans ortaya koyan Mostafa Mohamed'in düşünüldüğü öğrenildi. Teknik direktör Okan Buruk'un yeni sezon kampında Mohamed ile özel olarak görüşeceği ve Mısırlı forveti Şampiyonlar Ligi eleme maçlarına hazırlayacağı öğrenildi.