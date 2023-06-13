  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Galatasaray Sol beke son aday Wendell

Sol beke son aday Wendell

Adekugbe’nin 1 milyon Euro’luk opsiyonunu kullanmayan ve Emre Taşdemir’le yollarını ayıran Galatasaray, Brezilyalı yıldızı gündeme aldı.

13.6.2023

Gazete

Sol beke son aday Wendell
Galatasaray'da yönetim, Kazımcan'dan başka alternatifin kalmadığı sol beke transfer için girişimlerini hızlandırdı. Liverpool'un 27 yaşındaki Yunan sol beki Konstantinos Tsimikas için zemin yoklayan Aslan, Porto'dan Wendell'i de gündemine aldı. Portekiz'de sezonu 2 gol ve 5 asistle kapatan 29 yaşındaki Brezilyalı sol bekin kulübüyle 2 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

2 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ BULUNUYOR
Alt yaş kategorilerinde Brezilya milli forması da giyen Wendell'in ve Porto'nun bonservis beklentisi konusundaki mali şartları araştırılıyor. Savunmanın soluna yabancı takviye yapmayı planlayan Galatasaray cephesi, yerli alternatif olarak Kazımcan Karataş'ı yeterli görüyor. Geride kalan sezonda sol bekte sırasıyla Van Aanholt, Emre Taşdemir, Leo Dubois ve Adekugbe'yi kullanan teknik direktör Okan Buruk şampiyonluğun geldiği son 5 maçta ise Kazımcan'a formayı vermişti.



NÖBETÇİ GOLCÜ
Galatasaray'da Mauro Icardi ile anlaşılamaması halinde forvet mevkiine arayışlar sürerken, B planı için geçtiğimiz sezon kiralandığı Nantes'da başarılı bir performans ortaya koyan Mostafa Mohamed'in düşünüldüğü öğrenildi. Teknik direktör Okan Buruk'un yeni sezon kampında Mohamed ile özel olarak görüşeceği ve Mısırlı forveti Şampiyonlar Ligi eleme maçlarına hazırlayacağı öğrenildi.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA