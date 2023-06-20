Aslan’a Jamaikalı kanat

Transfer döneminin hareketlenmesiyle birlikte Süper Lig şampiyonu Galatasaray'da da her gün başka bir yıldızın ismi gündeme geliyor. Sarı-kırmızılılar Icardi için yoğun bir trafik yürütürken, Rusya'dan bir transfer iddiası ortaya atıldı. Rus Futbol 24'ün haberine göre, Spartak Moskova'da oynayan Jamaikalı Shamar Nicholson, Galatasaray'a transfer olabilir. Yıldız oyuncunun, Spartak'tan ayrılmayı planladığı ancak en az Spartak'ta kazandığı kadar maaş almak istediği kaydedildi. Yıldız kanat oyuncusunun, geçtiğimiz günlerde görüştüğü Belçika ekibi Anderlecht ile de bu nedenle anlaşamadığı öğrenildi. Belçika'ya gitmeye hazırlanan Nicholson'un, 400 bin Euro daha az ödeneceğini öğrenince müzakereleri bıraktığı yazıldı. Takım aramaya devam eden Spartak'ın, önümüzdeki yıl Şampiyonlar Ligi'ne gitmeyi hedefleyen sarı-kırmızılı kulübün kapısını çaldığı ve kanat oyuncusunu kiralayabileceği ifade edildi.

OKAN SAMSUN'DA

G.Saray'da mukavelesi biten Okan Kocuk, takımdan ayrıldı. Sosyal medyadan veda mesajı paylaşan 27 yaşındaki eldiven, "Büyük Galatasaray taraftarının önünde oynamak, şampiyonluk yaşamak çok özeldi" dedi. Tecrübeli file bekçisi, Süper Lig'in yeni ekibi Samsunspor ile 3 yıllık anlaşma imzaladı.