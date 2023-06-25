Aslan’a yeni aday

Mauro Icardi dışında yeni sezonda kadrosuna bir golcü takviyesi daha yapmak isteyen Galatasaray için yeni bir iddia geldi. Meksika basınına göre; sarı-kırmızılıar, Raul Jimenez ile ilgileniyor. Jimenez'in artık Wolverhampton'un planları arasında yer almadığı ve Meksikalı futbolcuyla ilgilenen takımlardan birinin de Galatasaray olduğu vurgulandı. Jimenez'i ayrıca, eski kulübü Club America'nın da takıma geri kazandırmak istediği kaydedildi. Ancak ekonomik koşullar nedeniyle bu transferin Meksika ekibi için zor olduğu aktarıldı. 32 yaşındaki futbolcuya MLS'ten de ilgi olduğu öne sürüldü. Wolves ile sözleşmesi bir yıl daha devam eden Jimenez'in geleceğine karar vermesi gerektiğinin altı çizildi. Jimenez'in, İngiliz ekibinde kalmaya karar vermesi durumunda süre bulamama riskinin de olduğu kaydedildi. Raul Jimenez'in adı Türkiye'den daha önce de Beşiktaş ile anılmıştı. Geçtiğimiz sezon Wolverhampton'da 20 maçta süre bulan Raul Jimenez, 3 kez gol sevinci yaşadı.

EPÖZDEMİR'DEN SÜRPRİZ TEKLİF

G.Saray'da Burak Elmas döneminde başkan yardımcılığı görevini yürüten Hukukçu Dr. Rezan Epözdemir, sürpriz bir sponsorluk teklifinde bulundu. Epözdemir, 12 Kasım 2021 tarihli mevcut stat isim sponsorluğu anlaşmasındaki bedellerin yüzde 30 artırılmış halini noter onaylı bir teklif ile kulübe tebliğ etti. 2023-24, 2024- 25, 2025-26 sezonlarını kapsayan hali hazırda Nef ile yapılan anlaşmadaki sponsorluk bedellerinin yüzde 30 artırılarak toplamda 214 milyon 500 bin TL ödemeyi teklif eden Epözdemir, stat isim sponsorluğuyla ilgili bir talebinin olmadığını belirterek stadın adının "Ali Sami Yen Stadı" olarak değiştirilmesini teklif etti.