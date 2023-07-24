Aslan’dan yılın çalımı

Galatasaray transferde ezeli rakibi Fenerbahçe'ye yılın çalımını attı. Sarı-kırmızılılar, yaklaşık bir aydır Fenerbahçe'nin transferi için yoğun çaba sarf ettiği Wilfried Zaha ile anlaşmaya vardı. Cim-Bom Crystal Palace ile sözleşmesi sona eren 30 yaşındaki dünya yıldızı ile görüşmelere başlandığını dün öğleden sonra KAP'a bildirdi. Açıklamada, "Profesyonel futbolcu Dazet Wilfried Armel Zaha'nın kulübümüze transferi konusunda futbolcu ile resmi görüşmelere başlanmıştır." ifadelerine yer verildi. Galatasaray transferi son günlerin popüler şarkısı 'Ali Cabbar'ın' müziği ile duyurdu. Paylaşımda 'ZAHAHA' ifadelerine de yer verilerek Fenerbahçe'ye gönderme yapıldı. Aslan'ın bu hamlesi gündeme bomba gibi düştü. Transfer duyurusunun ardından sosyal medya çalkalanırken sarı-kırmızılı taraftarlar mutluluklarını dile getirdiler ve rakiplerine karşı psikolojik üstünlük kurduklarını belirttiler. Sarı-kırmızılıların Zaha'ya yıllık 5.5 milyon Euro ödeyeceği, imza parası olarak da 6 milyon Euro'ya anlaşıldığı öğrenildi. Ünlü oyuncunun imza parasının Galatasaray'ın sponsorlarından ikisinin ödeyeceği ifade edildi.

DROGBA BÜYÜK ROL OYNADI

Zaha'nın transferinde Galatasaray'ın eski Fildişi Sahilli yıldızı Drogba'nın etkin rol oynadığı öğrenildi. Yıldız ismin idolü olan Drogba'nın tavsiyesine uyarak Galatasaray'ı tercih ettiği ifade edildi. Piyasa değeri 22 milyon Euro için bonservis bedeli ödenmeyecek. Kariyerinde Crystal Palace ve Manchester United formalarını terleten Zaha ilk defa İngiltere dışına çıkacak.

ICARDİ İMZALADI

Galatasaray dün bombaları art arda patlattı. Zaha transferini açıklayan, ardından Bakambu ile sözleşme imzalayan Aslan'ın yıldız golcü Mauro Icardi'nin transferini de bitirdiği iddia edildi. Zaha'nın uçağının İstanbul'a iniş yaptığı sıralarda yurtdışı basınından G.Saray'ın Arjantinli yıldız Icardi ile 3 yıllık sözleşme imzaladığı iddiası geldi. Kulübün Icardi'nin transferini de en kısa sürede açıklaması bekleniyor. Geçen sezon PSG'den kiralanan 30 yaşındaki futbolcu 26 maçta 23 gol, 8 asistlik performans sergiledi.

WİLFRİED ZAHA İSTANBUL'DA

Galatasaray'ın sürpriz bir şekilde transferini gerçekleştirdiği Fildişi Sahilli yıldız oyuncu kanat Wilfried Zaha dün akşam geç saatlerde özel uçakla ailesi ile birlikte Londra'dan İstanbul'a geldi. Yıldız ismi karşılamak için binlerce taraftar havalimanına akın etti. Meşale ve tezahüratlar eşliğinde karşılanan Zaha, taraftarlara üçlü çektirdi.

BAKAMBU İMZAYI ATTI

Galatasaray, Demokratik Kongolu golcü futbolcu Cedric Bakambu'yu dün akşam resmen kadrosuna kattı. Önceki gece özel uçakla ailesi ile birlikte İstanbul'a gelen yıldız oyuncu dün 2 yıllık sözleşmeye imza attı. Galatasaray Bakambu'nun transferini KAP'a bildirirken bonservis bedeli olarak kulübü Al-Nasr'a 700 bin Euro, 32 yaşındaki golcüye de senelik 1.5 milyon Euro ödeneceğini duyurdu. Bakambu, sarı-kırmızılılarda 94 numaralı formayı giyecek.