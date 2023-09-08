‘Soyunma odamız Erdoğancı’

GALATASARAY'IN Fransız yıldızı Sacha Boey, ülkesinin basınından So Foot dergisine dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Premier Lig'de oynama hayalinin olduğu belirten başarılı oyuncu Trkiye'deki yaşantısı ve takım arkadaşlarıyla ile flaş açıklamalar yaptı. Boey, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la ilgili sorulan 'Galatasaray soyunma odası daha çok Erdoğancı mı yoksa karşısında mı?' sorusuna, "Bilinen oyuncuların bu konuda fikir belirtmeleri çok zor ama bizim soyunma odamızın daha çok Erdoğancı olduğunu söyleyebilirim" yanıtını verdi. Gece yaşantısı olmadığı için İstanbul'un en güzel lirim" yaşantıgece kulüplerinin hangisi olduğunu bilmediğini söyleyen Sacha Boey, "Cenaze törenin için bir şarkı seçecek olsaydın bu hangi şarkı olurdu?" şeklindeki soru üzerine de "Herhangi bir müzik olsun istemiyorum. Kur'an yeterli olacaktır." diye konuştu.