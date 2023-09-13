Galatasaray’dan sürpriz hamle

Yerli rotasyonunu artırmak için orta saha transferinde yerli isimlere yönelen Galatasaray'a West Bromwich forması giyen Okay Yokuşlu'dan kötü haber gelirken, sarı-kırmızılılar Yusuf Yazıcı için harekete geçti. Yokuşlu'nun menajeri Batur Altıparmak, "Sezon başında arandık, durumumuz soruldu. Biz de İngiltere'de futbol hayatımıza devam etmek istediğimizi söyledik ve ilgilenmedik. Bazı Türk kulüpleri de durumunu sordu ama biz fevkalade bir durum olmadıkça futbol hayatımızı İngiltere'de sürdürmeye kararlıyız." ifadelerini kullandı. Bunun üzerine alternatif isimlere yönelen Aslan Yusuf Yazıcı'ya kancayı taktı. Cim-Bom, 26 yaşındaki 10 numara için Lille'in nabzını yokladı. Fransız kulübünün verdiği ilk sinyal olumlu oldu. Gelecek sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Yusuf Yazıcı da Aslan'a sıcak bakıyor. Galatasaray'ın, Lille ile Yusuf Yazıcı konusunda anlaşması halinde transfer için Trabzonspor'dan da onay alması gerekecek.

SARI-KIRMIZILILARDA LEO DUBOİS KRİZİ

Galatasaray'da Dubois krizi yaşanıyor. Okan Buruk'un planları arasında yer almayan Fransız oyuncu takımdan ayrılmamak için kendisine yapılan teklifleri reddetti. Kariyerine İstanbul'da devam etmek istediğini Galatasaray yönetimine söyleyen Dubois, Başakşehir'in kendisine yaptığı teklifi de reddetti. Bu gelişme sonrası sinirleri bozan Fransız oyuncuya uyarı yapıldı. Kendisine yapılan teklifleri reddetmeye devam etmesi durumunda Dubois'in lisansı askıya alınıp yabancı kontenjanında yer açılacak. Menajerine bu durumu paylaşan Galatasaray yetkilileri beklemeye geçti.