G.Saray’a sürpriz genç

Transfer döneminde kadrosuna kattığı yıldız isimlerle dikkat çeken Galatasaray, genç isimler için de çalışmalarını sürdürüyor. Yönetim, teknik direktör Okan Buruk'tan gelen rapor doğrultusunda rotasını Güney Amerika'ya çevirdi. Buruk'un yeni transfer Davinson Sanchez'i izlemek için önceki gece oynanan Şili-Kolombiya maçını takip etti. Davinson, 23. dakikada Yerry Mina'nın sakatlanmasıyla oyuna girerken, iki takımın potansiyel oyuncularını izleyen Okan Buruk'un dikkatini 76'da oyuna giren Şilili Alexander Aravena çekti. 2002 doğumlu sol açık oyuncusunun çalım yeteneği, hızı ve dikine kaleye gitmesi başarılı teknik adamı etkiledi. Piyasa değeri 3.5 milyon Euro olan ve sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde sonra erecek olan oyuncunun ismini yönetime sunan Buruk, Ocak ayında transferin bitirilmesini istedi.

EYÜP AYDIN GELDİ

G.Saray, Bayern Münih'ten 19 yaşındaki Eyüp Aydın ile 4 yıllık anlaşmaya vardı. Genç orta saha 240 bin Euro net maaş kazanacak. Oyuncu 50 bin Euro da imza parası alacak. Dün gece İstanbul'a gelen Aydın, bugün resmi sözleşmeye imza atacak.