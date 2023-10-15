Galatasaray atağa kalktı

SÜPER Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde iddiasını ortaya koyan Galatasaray orta sahaya devre arasında yeni bir isim katma peşinde. Sezon başında gündeme gelen Saul Niguez için sarı-kırmızılı ekibin yeniden devreye girdiği iddia edildi. Yönetimin bu sezon performansıyla eleştiri alan Sergio Oliveira'nın yerine Atletico Madrid'de forma giyen 28 yaşındaki 8 numarayı istediği öne sürüldü. Teknik direktör Okan Buruk'un İspanyol oyuncuyu ısrarla istediği ifade edildi. Madrid ekibinin başarılı futbolcusu orta alanda on numara pozisyonunda forma giyiyor olması nedeniyle Buruk'un İspanyol futbolcuyu liste başı yaptığı ifade edildi. Kulübüyle 2026 yılına kadar kontratı bulunan Niguez için sarı-kırmızılılar Atletico Madrid ile pazarlıklara başladı. Öte yandan G.Saray'da yapılan mali kurulda mevcut yönetim ibra edildi.