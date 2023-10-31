Aslan’a eski Kartal

SÜPER Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde yoluna doludizgin devam eden Galatasaray'da gündem transfer. Bakambu'dan istediği verimi alamayan sarı-kırmızılılarda Icardi'nin de sakatlığının bulunması ve fedekarlık yapmasına rağmen gol yollarında sıkıntı yaşayan Aslan'da Okan Buruk, forvet takviyesi bekliyor. Bu gelişmelerin ardından Galatasaray, geçen sezon Beşiktaş'ta 6 ay top koşturan Wout Weghorst'u gündemine aldı. Hollandalı golcünün, sarı-kırmızılı ekibe menajerler aracılığıyla teklif edildiği, Buruk'un da 31 yaşındaki forvetin transferine 'evet' dediği ileri sürüldü. Bonservisi Burnley'de bulunan ve kiralık olarak forma giydiği Hoffenheim'da mutsuz olduğu ifade edilen Weghorts'un da Türkiye'ye dönmeye sıcak baktığı iddia edildi.