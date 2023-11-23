Aslan’da Altay bombası

FERNANDO Muslera'nın sözleşmesinin sezon sonunda bitecek olması sebebiyle alternatif isimlere yönelen Galatasaray'ın gündemine sürpriz bir isim geldi. Manchester United'da forma giyen Altay Bayındır'ın Galatasaray'a transfer olmak istediği iddia edildi. Bu doğrultuda Galatasaray'ın sezon sonunda sürpriz bir hamle gerçekleştirebileceği öğrenildi. Sarı-kırmızılı kulüpte yıllardır görev yapan ve sayısız kupa kazanan Fernando Muslera'nın kontratı sezon sonu bitiyor. Performansı şu anda iyi olan Uruguaylı eldiven hakkında karar sezon sonu verilecek. Bu seviyesini korursa 1+1 yıllık yeni kontrat önerilmesi gündemde. Ancak oyunu düşerse alternatif isimler değerlendirmeye alınacak. Bunlardan birinin de, Aslan'a gelmeye istekli olduğu öğrenilen Fenerbahçe'nin eski kalecisi Altay Bayındır olduğu ifade edildi. Sarı-kırmızılı yönetim, sezon sonundaki şartlara göre yol haritasını belirleyecek.

MUSSO DA LİSTEYE GİRDİ

Fernando Muslera ile yolların ayrılması durumunda Galatasaray'ın listesinde bir de yabancı eldiven bulunuyor. Atalanta'da forma giyen Juan Musso bir süredir yakından takip ediliyor. 29 yaşında ve 1.91 boyundaki Arjantinli kalecinin kulübüyle kontratı 2025 yılında sona eriyor. Bonservis bedeli ise 6 milyon Euro civarında. Sarıkırmızılı kulüp, Muslera'nın durumuna göre kararını verecek.