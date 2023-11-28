G.Saray’dan TFF’ye çağrı

Türk futbolunda bir kez daha hakem tartışması gündemin en önemli maddesi oldu. Fenerbahçe- Karagümrük maçında hakem Arda Kardeşler'in sonuca etki eden kararları sonrası eleştiriler artarken, Galatasaray'dan da sert tepki geldi. "Türk futbolunda yaşanan adaletsizlikler son 10 günde akıl ve izandan yoksun bir noktaya taşındı" ifadeleri kullanılan açıklamada, "Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un suç unsuru içeren konuşmasında hakemleri açık bir şekilde tehdit etmesiyle başlayan süreç, bu kulübün oyuncularının bağırarak hakemin üzerine yürümeleri, aleyhine verilmeyen kırmızı kartlar ve penaltı kararıyla son noktasına ulaşmıştır. En basit futbol kurallarını bilenlerin bile penaltı diyeceği bir pozisyonu, tüm teknoloji ve tecrübeye rağmen görememek, amacın ve planın ne olduğunu göstermesi açısından çok önemlidir. Türkiye Futbol Federasyonu'nun, toplumsal kaosu önlemek ve Türk futboluna adaleti getirmek adına başta dünkü tartışmalı pozisyonlar olmak üzere tüm VAR kayıtlarını açıklamadan, bu karmaşadan kurtulması mümkün değildir" denildi.

'GEREKEN ADIMLAR ATILMALI'

Açıklamanın devamında, "Sadece kendilerine ayrıcalık isteyen bu zalimlerin Türk futboluna zerre kadar faydası yoktur. Hakemler, temsilciler ve görevliler, kirli eller tarafından beslenen sosyal medya hesapları tarafından baskı altına alınmıştır. TFF güncel gelişmeleri de dikkate alarak futbolumuzun tüm pisliklerden arındırılması için gereken adımları derhal atmalıdır. Federasyondaki yetkililer anlayamadığımız bir korku ve kaygıyla sessiz kalmaktadır. Neden sorunu temelden çözecek herhangi bir aksiyon almıyorsunuz?" ifadeleri kullanıldı.

'YENİDEN OYNAYABİLİRİZ'

Fenerbahçe-Karagümrük maçında yaşanan penaltı pozisyonu gündeme bomba gibi düşerken sarı-lacivertli kulübün Genel Sekreteri ve Yönetim Kurulu Üyesi Burak Çağlan Kızılhan'dan flaş bir açıklama geldi. Kızılhan, Karagümrük Takımı'nın kabul etmesi halinde rakipleri ile Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında yaptıkları maçın tekrar oynatılması için hazır olduklarını ifade etti. Kızılhan, "Fenerbahçe Spor Kulübü olarak; rakibimiz Fatih Karagümrük Takımı'nın da onay vermesi halinde dün akşam oynadığımız müsabakayı yeniden oynamaya da hazır olduğumuzu kamuoyuna duyuruyoruz" dedi. Kızılhan ayrıca istenirse tüm maçın VAR kayıtlarının açıklanmasını da beklediklerini sözlerine ekledi.

BAZI HAKEMLERE BİR SÜRE MAÇ YOK

Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ahmet İbanoğlu, tartışmalı hakem yönetimlerinin ardından bir açıklama yayımlayarak, bazı hakemleri ilk yarı sonuna kadar dinlendirme kararı aldıklarını duyurdu. TFF'nin internet sitesinden Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ahmet İbanoğlu imzasıyla yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "MHK olarak, hakem performanslarını her hafta dikkatle takip ettiğimizi ve bazı hakemlerimizi, ilk yarı sonuna kadar dinlendirme kararı aldığımızı, Aralık sonu yapılacak klasman değerlendirmelerinde bu analizleri dikkate alarak hareket edeceğimizi kamuoyu ile paylaşmak isterim."