  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Galatasaray Son dakika... Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United ile 3-3 berabere kaldı

Son dakika... Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United ile 3-3 berabere kaldı

Son dakika... UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. maçında Galatasaray, sahasında Manchester United ile karşılaştı. Sarı-kırmızılılar mücadelede 3-3 berabere kaldı.

AA
Son dakika... Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nde Manchester United ile 3-3 berabere kaldı

Son dakika... Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun 5. haftasında konuk ettiği İngiltere temsilcisi Manchester United ile 3-3 berabere kaldı.

55. dakikada Manchester United üçüncü golü kaydetti. Wan-Bissaka'nın sağdan ortasında McTominay'in ön direkte yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-3.

62. dakikada Galatasaray farkı tekrar 1'e indirdi. Ceza sahası dışı sağ çaprazdan kullanılan serbest vuruşta Ziyech, doğrudan kaleyi düşündü. Altıpasa gelen meşin yuvarlağı sektiren kaleci Onana'nın büyük hatası sonucunda top filelere gitti: 2-3.

71. dakikada sarı-kırmızılı takım beraberliği yakaladı. Ziyech'in derinlemesine pasında topla buluşan ve sağ çaprazdan ceza sahasına giren Kerem Aktürkoğlu, dar açıdan yaptığı sert vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 3-3.

85. dakikada Bruno Fernandes'in ceza yayının gerisinden çıkardığı şutta, top direğe çarparak auta çıktı.

Kalan bölümde iki takım da yakaladığı pozisyonları değerlendiremedi ve karşılaşma 3-3 beraberlikle sonuçlandı.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA