Aslan pes etmedi

Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, A Grubu'ndaki 5'inci maçında Manchester United'ı konuk etti. 11'de ceza yayı üzerinde Fernandes, Höjlund ile verkaç yaparak pasını Garnacho ile buluşturdu. Bu oyuncunun sol çaprazdan vuruşunda top ağlarla buluştu. 15. dakikada Mertens'in kullandığı köşe atışında Torreira'nın kafa vuruşunu Onana çizgiden çıkardı. 18'de Amrabat'ın pasında ilerleyen Bruno Fernandes, ceza sahası dışı sol çaprazdan sert vuruşunda topu ağlara gönderdi: 0-2. 29'da ceza yayı sağ tarafından kazanılan serbest vuruşta Ziyech sert vuruşla Onana'nın sağından topu ağlara gönderdi: 1-2.

YİNE AYNI SENARYO YAŞANDI

55'inci dakikada gelişen kontra atakta Wan-Bissaka'nın yerden ortasına ön direkte McTominay dokundu ve skor 1-3 oldu. 62'de Ziyech yine sahneye çıktı ve sağ çaprazda kazanılan serbest vuruşu içeriye çok sert gönderdi. Onana'nın kontrol edemediği top ağlarla buluştu: 2-3. 71'de ani atakta Ziyech'in ara pasında topla buluşan Kerem, mükemmel bir plaseyle skora dengeyi getirdi: 3-3. 84'te çalımlarla ilerleyen Zaha penaltı noktasında topu kalecinin üzerine nişanladı. Dönen topta Fernandes'in şutu direkten dışarı gitti ve maç 3-3 sona erdi.

AVANTAJINI KORUDU

Sarı-kırmızılılar, İngiliz rakibinden puan alarak grubundaki avantajını son maça taşıdı. Son maçlar öncesi Aslan puanını 5 yaparken, Manchester United ise 4 puanla son sırada kaldı.

PENALTI POZİSYONU GÜNDEM OLDU

Karşılaşmanın ilk yarısında Zaha'nın çektiği şut kaleye giderken Maguire'ın eline çarptı ancak hakem devam dedi. Bu pozisyon, sosyal medyada da milyonlarca takipçisi olan dünyaca ünlü futbol hesapları tarafından paylaşılarak karara tepki gösterildi. VAR'dan uyarılarak penaltının verilmesi gerektiği ifade edildi.

TARAFTARLAR STADYUMU DOLDURDU

İç saha maçlarında takımlarını yalnız bırakmayan Galatasaraylı taraftarlar, İstanbul'daki soğuk ve yoğun yağmura rağmen tribünleri erken saatlerde doldurdu. Sarı-kırmızılı taraftarlar maç öncesinde oyuncuları tribünlere çağırdı ve tezahüratlarla mücadeleye hazırladı. Tribünlerde çok sayıda Filistin bayrağı da açıldı.