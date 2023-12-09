Galatasaray doludizgin

Trendyol Süper Lig'de 15. haftanın açılış maçında Yukatel Adana Demirspor'u konuk eden Galatasaray, maçı 3-1 kazandı. 6. dakikada sağdan atağı sürükleyen Tete, pasını ceza sahası yayı içindeki Icardi'ye attı. Arjantinli yıldızın bekletmeden şutunda kaleci Magomedaliyev sağına yatarak topun sahibi oldu. 22'de Tete'nin pasıyla ceza sahası yayı gerisinde buluşan Kerem Aktürkoğlu ara pasıyla topu Boey'e gönderdi. Fransız oyuncu topu köşeden ağlara gönderdi: 1-0. 24'te Belhanda'nın kullandığı köşe vuruşunda Nani'nin kafa vuruşu direk dibinde Muslera'dan döndü. 29'da Torreira'nın pasında topla buluşan Icardi'nin asistiyle Kerem Aktürkoğlu kaleci Magomedaliyev'in üzerinden topu ağlarla buluşturdu: 2-0. 45'te Yusuf Sarı'nın ortasında top Nelsson'dan döndü. VAR uyarısının ardından pozisyonu izleyen hakem penaltıyı verdi. Niang'ın penaltıdan attığı golle ilk yarı 2-1 bitti.

NET POZİSYONLAR KAÇTI

İkinci yarının ilk bölümünde de tempo düşmedi. 54'te Icardi'nin pasıyla sağda topu alan Tete'nin plasesi yandan auta gitti. Brezilyalı genç yıldız, 68 ve 70'inci dakikalarda da benzer pozisyonlarda çerçeveyi bulamadı. 90+3'te rakibinden sıyrılan Barış Alper'in pasıyla ceza sahasına giren Bakambu, kaleci Magomedaliyev'den topu kurtardığı anda yerde kaldı ve hakem penaltı düdüğünü çaldı. 90+5. dakikada penaltıyı kullanan Icardi maçın skorunu belirledi.

BURUK'TAN 4 DEĞİŞİKLİK

SARI-KIRMIZILI takımın Süper Lig'de geçen hafta Pendikspor'u 2-0 yendiği maçta ilk 11'de görev alan oyunculardan Kazımcan Karataş, Kaan Ayhan ve Sergio Oliveira yedeğe çekilirken, sakatlığı bulunan Hakim Ziyech ise kadroda yer almadı. Teknik direktör Okan Buruk bu futbolcuların yerlerine Barış Alper Yılmaz, Abdülkerim Bardakcı, Kerem Demirbay ve Dries Mertens'i ilk 11'de sahaya sürdü.

BARIŞ ALPER SOL BEKTE

GALATASARAY Teknik Direktörü Okan Buruk, Barış Alper Yılmaz'ı Adana Demirspor maçında sol bekte görevlendirdi. Sarı-kırmızılı takımın sol bekleri Angelino ve Kazımcan Karataş'ı yedek bırakan Buruk, hücum oyuncusu Barış Alper Yılmaz'a savunmanın solunda formayı verdi.

MONTELLA MAÇI TAKİP ETTİ

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella da Galatasaray- Adana Demirspor maçını statta takip etti. İtalyan teknik adam, karşılaşmayı protokol tribününde izledi

MUSLERA CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

GALATASARAY'DA kritik Adana Demir maçı öncesinde Fernando Muslera, Sacha Boey ve Sergio Oliveira sarı kart sınırında olan isimlerdi. Muslera, müsabakanın 45+2. dakikasında Adana Demirspor'un kazandığı penaltı sonrasında itirazdan dolayı sarı kart gördü ve cezalı duruma düştü. Gelecek hafta deplasmanda oynanacak Sivasspor maçında Muslera'nın yerine kalede Günay Güvenç görev alacak.