Galatasaray Kadın Voleybol Takımı’nda imza! İlkin Aydın ile 2 yıllık yeni sözleşme imzalandı

Galatasaray Kadın Voleybol Takımı, 2017 yılından bu yana sarı-kırmızılı formayı giyen milli oyuncu İlkin Aydın ile 2 yıllık yeni sözleşme imzalandığını açıkladı.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta gerçekleşen imza töreninin ardından İlkin Aydın, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek ile bir araya geldi. Kulüp televizyonuna açıklamalarda bulunan Özbek, "İlkin bizim medarı iftiharımız voleybolda. Çok başarılı gidiyor, inşallah uzun yıllar hem milli takımda hem Galatasaray'da hizmet edecek. Ben kendisine başarılar diliyorum. Kalmayı tercih ettiği için de kulübüm adına kendisine teşekkür ediyorum. Biz de önümüzdeki sene takımı daha kuvvetli bir kadro ile farklılaştıracağız. Başarılar diliyorum, Allah utandırmasın" ifadelerini kullandı.

İLKİN AYDIN: GALATASARAY'I EN İYİ HALİMLE TEMSİL ETMEK İSTİYORUM

Galatasaray ile yeni sözleşme imzaladığı için çok mutlu olduğunu aktaran İlkin Aydın, "Öncelikle başkanıma teşekkür etmek istiyorum. Verecek olduğunuz ve bu zamana kadar verdiğiniz desteklerden dolayı. Umarım daha güçlü bir Galatasaray ile tekrardan ligde savaşa girebiliriz. Çok mutluyum iki sene daha Galatasaray forması terleteceğim için. Galatasaray'a geldiğimde 17 yaşındaydım. Galatasaray'ın en iyi halinde, en iyi halimle temsil etmek istiyorum. Ayrıca kimse merak etmesin, babalar sözünü tutar" şeklinde konuştu.