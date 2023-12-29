Riyad’da süper gece

Süper Lig 2022-2023 Sezonu Şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Fenerbahçe, Kadıköy'deki tatsız derbinin ardından bu kez Turkcell Süper Kupa maçında karşılaşacak. Bugün saat 20.45'te Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanacak ve ATV'den canlı olarak ekranlara gelecek müsabakada hakem Abdulkadir Bitigen düdük çalacak.

Al-Awwal Park (Kral Suud Üniversitesi) Stadyumu'ndaki mücadelede Bitigen'in yardımcılıklarını Erdem Bayık ve Mustafa Savranlar yapacak. Kar- şılaşmanın 4. hakemi ise Volkan Bayarslan olacak. Galatasaray, bu kupada 7. defa mutlu sona ulaşmak istiyor. Sarı-kırmızılı ekip, ilki 2008 yılında olmak üzere 2012, 2013, 2015, 2016 ve 2019 yıllarında bu kupayı kazanma başarısı göstermişti. Galatasaray, daha önce oynadığı 3 final karşılaşmasından boynu bükük ayrılan taraf oldu. Fenerbahçe ise bu kupada daha önce 5 kez final oynadı. Sarı-lacivertli ekip, 2007, 2009 ve 2014 yıllarında bu kupayı müzesine götürdü. Fenerbahçe, 2012 ve 2013 yıllarında ise Galatasaray'a mağlup olmuştu.

DEV FİNALE BÜYÜK ŞÖLEN

- TFF Süper Kupa maçına birçok davetli götürecek.

- Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Gençlik ve Spor Eski Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Milletvekilleri; Mehmet Baykan ile Saffet Sancaklı, Ankara Valisi Vasip Şahin'in yanı sıra eski futbolcular; Mehmet Topal, Selçuk İnan, Gökhan Gönül, Mondragon, Kuyt, teknik direktörler; Mircea Lucescu, Robert Mancini, Vincenzo Montella Riyad'a davet edilenler arasında yer alacak.

- Mücadele öncesinde statta Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı dolayısıyla etkinlikler de yapılacak.

- Ses ve ışık gösterilerinin yapılacağı Al-Awwal Park Stadyumu'nda Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Türkiye Futbol Federasyonu'nun 100'üncü yılına özel tören gerçekleştirilecek.

- Sanatçılar; Norm Ender, Dj Faruk Sabancı, Pelin Altan - Anıl Altan, Mert Yazıcıoğlu, Latif Serkan Altınorak, Gülsün Işıklı, Emre Aslan, sunucular; Murat Yıldırım - İman Elbani Yıldırım da Suudi Arabistan'da olacak.

- Norm Ender 100. Yıl Marşı'nı seslendirecek. Ayrıca 100 kişilik ekiple Türk bayrağı, Atatürk posteri ve kulüp armaları açılacak.

TFF'DEN 'HURMA' UYARISI

TFF, maça gidecek taraftarlar için bir klavuz yayınladı. TFF, Türk taraftarlar için yayınladığı kılavuzda birkaç cümlenin Arapça olarak nasıl söylendiğini öğretti. Federasyon ayrıca yanlış anlaşılmanın önüne geçmek için "Hurma" kelimesine dikkat çekti. Suudi Arabistan'dan hurma almak isteyen Türkler için önemli bir detay aktarıldı. Suudi Arabistan'da "Hurma"nın "Kadın" anlamına geldiğini belirten TFF, hurma alımı sırasında "Tamr" denmesi gerektiğini bildirdi. Diğer önemli uyarılar şu şekilde: Ülkede olası acil durumlar veya polise ulaşmak için aranması gereken numara 999'dur. Acil tıbbi durumlar ve ambulans için 997'nin aranması gerekmektedir.

'OYUNCULARIMA GÜVENİYORUM'

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal ile kaptan Edin Dzeko, basın toplantısı düzenledi. Maçı kazanarak camialarını mutlu etmek istediklerini söyleyen Kartal, "2023 yılını kupayla kapatmak istiyoruz. Oyuncularıma güveniyorum. Ligdeki maçta kazanmak için bir kadro sahaya sürdük. İkinci yarı çok güzel reaksiyon gösterdik. Oyun kısır geçse de kontrol bizim elimizdeydi. Rakip takımın oyuncuları 55-60. dakikadan sonra sürekli yere yattı, hızımızı kesti. Hakem de buna yol verdi. Bu sefer güçlü oyunumuzu Galatasaray'a göstermek istiyoruz" dedi. Edin Dzeko da kariyerinde bir kez daha kupa sevinci yaşamak istediğini söyledi. Icardi ile yaşadığı gerilime de değinen Boşnak yıldız, "Sahada olan şeyler sahada kalmalı. Mauro'yu İtalya'dan tanıyorum. İnsanlar maalesef aramızda bir problem varmış gibi yansıtmaya çalışıyor ama böyle bir şey söz konusu değil" diye konuştu.

'BİZ KENDİ OYUNUMUZU OYNAYACAĞIZ'

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk ile takım kaptanı kaleci Fernando Muslera basın toplantısı düzenledi. Finalde kendilerinden beklentilerin yüksek olduğunu ifade eden Buruk, "Biz Bayern Münih'e karşı önde bastık. Fenerbahçe'ye karşı da önde bastık ama onlar uzun pası tercih etti, daha çok geride bekledi. İlk yarı yüzde 60 top bizdeydi. Biz yine kendi oyunumuzu oynayacağız. Hakemlerin de oyuncuları koruması gerekiyor" dedi. İsmail Kartal'ın "Lig maçında rakip oyuncular çok fazla yerde yattı" ifadelerine de yanıt veren Buruk, "Herkesin oyunculara saygı duyması gerekiyor. Ben saygı duyuyorum" ifadelerini kullandı. Muslera da yılı kupayla kapatmanın kendilerine gurur vereceğini ifade ederek, "Galatasaray her zaman en yukarıda, finallerde olmalıdır. Bizim için iyi bir yıl oldu. Yılın sonunda bir kupa daha alabilmek bizim için çok büyük bir gurur" diye konuştu.

ICARDİ ÖZEL MASKEYLE OYNAYACAK

Fenerbahçe maçında gözüne darbe alan Mauro Icardi'nin özel bir maske yaptırdığı ve dev maçta bu maskeyle oynayacağı öğrenildi. Yıldız futbolcu, son yapılan idmana da maskeyle katıldı. 30 yaşındaki futbolcu bu sezon 27 maçta 17 gol 6 asistle takımına katkı sağladı.