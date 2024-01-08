Aslan kükredi

Süper Lig'de zirve yarışı veren Galatasaray, sahasında Konyaspor'u tek golle mağlup etti: 1-0. Sarıkırmızılılar, lider Fenerbahçe'nin kazandığı haftada hata yapmadı. 20. dakikada Ndombele'nin ceza sahası içine pasında Zaha topla buluştu. Zaha'nın dar açıdan yaptığı sert vuruşta kaleci Deniz Ertaş meşin yuvarlağı kornere çeldi. 27'de Kerem Demirbay'ın ceza sahası dışı sağ çaprazından kullandığı serbest vuruşta kaleci Deniz Ertaş topu kornere çeldi. 28'de Cicaldau'nun ceza sahası içi sol çaprazından sert şutunda kaleci Muslera direk dibinden topu çıkardı. 33'te Kerem Aktürkoğlu sağ kanattan atağa çıkan Kaan Ayhan'a pasını aktardı. Kaan'ın bekletmeden pasında topla buluşan Mertens'in şutunu kaleci Deniz Ertaş kurtardı.

GOLLER İKİNCİ YARIDA

63'te Kerem Demirbay topu sol kanattan ceza sahasına ortaladı. Ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Abdülkerim Bardakcı, gelişine yaptığı vole vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0. 68'de sol taraftan kullanılan köşe vuruşunda Kerem Demirbay topu arka direğe ortaladı. Arka direkte topa iyi yükselen Nelsson'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak yan direkten oyun alanına geri geldi. 90'da Zaha'dan pası alan Kaan Ayhan'ın sağ kanattan yaptığı sert bir şutta kaleci Deniz Ertaş topu çıkardı. Pozisyonun devamında topu takip eden Zaha, meşin yuvarlağı boş filelere gönderdi: 2-0. 90+3'te Eyüp Aydın'ın sol kanattan ceza sahasına ortasında topa iyi yükselen Abdülkerim Bardakcı kafayla skoru belirledi: 3-0.

BİZİ KARIŞTIRMAYA ÇALIŞIYORLAR

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk galibiyetin ardından yayıncı kuruluşa önemli açıklamalar yaptı. Buruk, galibiyetten ötürü mutlu olduklarını söylerken, "Maç öncesi iyi bir 11'e sahip olduğumuzu, kulübeden gelecek oyuncularımızın olduğunu söyledim. 30'a yakın şut attık, hücumda birçok şeyi iyi yaptık. Önemli bir galibiyet aldık. Bu bize moral oldu. Son haftalarda takımın üzerinde olumsuz şeyler söylenmeye çalışıldı. Oyuncular ve biz çok mutluyuz. Takım içinden farklı şeyler yansıtılmaya çalışılıyor. Erden Bey sürekli yanımızda. Bizi karıştırmaya çalışacaklar, bunu net gördük. İçeride sarılıyoruz, bunu dışarıda da göstereceğiz."

ABDÜLKERİM BÖYLE İSTEDİ

Galatasaray'ın defans oyuncusu Abdülkerim Bardakcı, Konyaspor maçında 2 attığı golle bu sezonki gol sayısını 4'e çıkardı. Yıldız savunmacı, 63 ve 90+3. dakikalarda attığı iki güzel golle galibiyette başrolü oynadı. Abdülkerim golü attıktan sonra trafik kazasında hayatını kaybeden eski takım arkadaşı Ahmet Çalık için hazırlanan ve üzerinde 'Kalbimizdesin Ahmet Çalık' tişörtünü tribünlere gösterdi.

ICARDİ, FORMA GİYEMEDİ

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, bu sezon transferi gerçekleşmesinden sonra ilk kez bir maçta forma giymedi. Çıktığı 27 resmi müsabakada 17 kez fileleri havalandıran Icardi, ilk kez bir maça çıkmadı. Fenerbahçe maçında aldığı darbe sonrası yüz kemiklerinde kırık oluşan Mauro Icardi'nin bir süre oynamamasına karar verilmişti. Icardi dışında, Davinson Sanchez ve Sergio Oliveira sakatlıkları, Cedric Bakambu ile Hakim Ziyech ise milli takımda oldukları için forma giyemedi.

HALİL LİGDE ABDÜLKERİM İLK KEZ 11'DE

Galatasaray'ın yeni transferlerinden Halil Dervişoğlu, bu sezon ilk kez bir Süper Lig maçına ilk 11'de başladı. Bu sezon Süper Lig'de 8 maçta forma giyen 24 yaşındaki santrfor, tümüne yedeklerden dahil oldu. Halil, Mauro Icardi'nin sakatlandığı, Bakambu'nun da milli takımda olduğu haftada 11'de kendisine yer buldu.