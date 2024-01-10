Galatasaray’a Ada’dan rakip

GALATASARAY, Roma forması giyen Leonardo Spinazzola için tüm şartlarını seferber ederken, bu transfer için Ada'dan rakip çıktı. Sezon sonunda Roma ile sözleşmesi sona erecek olan 30 yaşındaki İtalyan sol bekin, ülkesinde kalması zor gözüküyor. Roma ile bağlarını koparmaya hazırlanan Spinazzola için ise Aslan'a güçlü rakipler çıktı. Başarılı savunmacının İngiltere'den de talipleri olduğu öğrenilirken Aston Villa ve Birmingham'ın yanı sıra Arsenal'in de futbolcunun temsilcisiyle görüşme halinde olduğu iddia edildi.

BURUK BASKI YAPIYOR

Ancak Angelino ile yolları ayırmaya hazırlanan ve bu bölgede Barış Alper'den de istediği verimi alamayan G.Saray'da teknik direktör Okan Buruk'un İtalyan sol bek Spinazzola için yönetime baskı yaptığı öğrenildi. Yönetim, transferi en kısa sürede bitirmek için yoğun çaba harcıyor

BERKAN KUTLU DÖNÜYOR

GALATASARAY'IN sezon başında İtalyan ekibi Genoa'ya kiralık olarak gönderdiği Berkan Kutlu'nun ara dönemde İstanbul'a geri döneceği öğrenildi. İtalya'da beklediği ortamı bulamayan 25 yaşındaki futbolcu, sadece 6 maçta oynarken sezonun ikinci yarısında yeniden sarı-kırmızılı formayı giymeyi planlıyor. 2021-22 sezonunda Alanyaspor'dan transfer edilen orta saha oyuncusu Türkiye A Milli Takım formasını da giyiyor.