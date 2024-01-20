Sacha Boey M.United’in listesinde

Adı sık sık Arsenal ile anılan Sacha Boey ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Galatasaray ile mücadele eden Manchester United'ın 23 yaşındaki sağ beki takibe aldığı öne sürüldü. Sacha Boey bu sezon Galatasaray formasıyla 30 maça çıktı. Fransız futbolcu, bu süreçte 2 gol kaydetti. Bu arada sol bek arayışlarını sürdüren Galatasaray'ın, bonservisi EC Bahia'da bulunan ve geçtiğimiz hafta Ceara'ya kiralanan Matheus Bahia'yı gündemine aldığı iddia edilmişti. Ceara Sportif Direktörü Lucas Drubscky, Brezilyalı sol bekin sarı-kırmızılı transferi hakkında konuştu ve G.Saray'dan bir teklif olmadığını kaydederek "Ne Bahia'ye ne bize teklif gelmedi" dedi.