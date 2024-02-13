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Haberler Galatasaray Aslan’ın Mertens planı

Aslan’ın Mertens planı

Sarı-kırmızılılar, sezon sonunda futbolu bırakmayı düşünen 37 yaşındaki Belçikalı yıldızıyla masaya oturup bir yıllık daha sözleşme teklif edecek

HABER MERKEZİ
Aslan’ın Mertens planı

TRENDYOL Süper Lig'de Fenerbahçe'nin Alanyaspor'a takılmasıyla ezeli rakibinin iki puan önünde liderlik koltuğuna oturan Galatasaray'da yönetim, Dries Mertens harekatına başladı. İlerleyen yaşına rağmen gösterdiği performansla taraftarların sevgilisi olan Belçikalı orta saha oyuncusu yıl sonunda futbolu bırakmayı düşünüyor. Ancak 37 yaşındaki yıldız futbolcuyu sarı-kırmızılı yönetim bırakmaya niyetli değil.

DOLGUN MAAŞ VE EK ÜCRETLER

GALATASARAYLI kurmaylar Mertens'e bol kazançlı yeni bir teklif sunmaya hazırlanıyor. Galatasaray yönetimi sezon sonunda futbolu bırakmayı düşündüğünü dile getiren Mertens'le bir yıl daha devam etmek istiyor. Sarı-kırmızılı yönetimin Belçikalı için hazırladığı pakette dolgun bir ücret maddesinin yanı sıra ek ücretler yer aldığı, sezon bitiminde Mertens'le yeniden masaya oturulacağı öğrenildi.

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