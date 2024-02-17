Avrupa Aslanı

GALATASARAY, Avrupa Ligi macerasına Sparta Prag'ı 3-2 yenerek başladı. Sarıkırmızılılar, Bayern Münih, Kopenhag ve Manchester United'ın olduğu Şampiyodnlar Ligi A Grubu'nu 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgiyle tamamlayarak 3. olmuş ve Avrupa Ligi'ne gitmişti. İlk maçını 3-2 kazanaan Cim Bom, rövanş için avantaj elde etti.

KUPA 2'DE ÇOK FARKLI İSTATİSTİK YAKALADI

ASLAN, Avrupa Ligi'nde son 13 maçta sadece 1 kez yenildi. 2021-2022 sezonunda elemelerde St. Johnstone ile Randers'i geçen, grup aşamasında Lazio, Lokomotiv Moskova ve Marsilya ile karşılaşan Galatasaray, namağlup lider olarak tur atlamıştı. Son 16'da Barcelona ile eşleşen sarı-kırmızılılar, 0-0'ın rövanşında 2-1 mağlup olarak elenmişti. Kupa 2'de toplam 37 galibiyet, 31 beraberlik ve 25 yenilgi yaşayan Galatasaray bu maçlarda 145 gol atarken 115 gol yedi.

EN ÇOK GOL ATAN İKİNCİ TAKIM OLDU

ÖTE yandan sarı-kırmızılılar 2024 yılındaki performansıyla da dikkat çekti. Aslan, 9 maçta 36 gol kaydeden Sporting Lizbon'dan sonra 11 maçta 31 golle Avrupa'nın en çok gol atan ikinci takımı oldu.

HAFTANIN OYUNCUSU'NA ADAY GÖSTERİLDİ

PRAG maçında 1 gol 2 asistle oynayan Arjantinli yıldız Mauro Icardi, "Haftanın Oyuncusu" için 4 aday arasında yer aldı. Maçın yıldızı olan Icardi'nin yanı sıra Karabağ'dan Abdellah Zoubir, Milan'dan Ruben Loftus- Cheek ve Benfica'dan Angel Di Maria diğer adaylar oldu.

SON 25 KARŞILAŞMADA 4 YENİLGİ

Sarı-kırmızılı ekip, Avrupa kupalarında çıktığı son 25 müsabakada sadece 4 kez mağlup oldu. 2021-2022'de Şampiyonlar Ligi elemesinde PSV'ye sahasında 2-1 kaybeden sarı-kırmızılı ekip, sonrasında 13'ü Avrupa Ligi, 6'sı Şampiyonlar Ligi elemesi, 6'sı da Devler Ligi olmak toplam 25 maçta 12 galibiyet, 9 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı. Galatasaray bu süre içerisinde ülke puanına da en çok katkıyı yapan takım oldu.