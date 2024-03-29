Vinicius yol ayrımında

GALATASARAY'DA sezon sonu ayrılacak isimler yavaş yavaş şekilleniyor. Galatasaray'ın Premier Lig ekibi Fulham'dan Cedric Bakambu'nun yerine kiraladığı Carlos Vinicius, Kasımpaşa maçında galibiyet golünü atmasına rağmen göze giremedi. 29 yaşındaki Brezilyalı kiralık sözleşmesinin süresi sona ermesinin ardından bonservisi alınmayacak ve Fulham'a geri dönecek. Dün basın mensuplarıyla bir araya gelen Vinicius, "Kurduğumuz aile ortamı ile şampiyon olacağımıza inanıyorum. Okan Buruk beraber çalışması kolay bir hoca. Çünkü kendisi de üst düzey futbol oynadı. Onun liderliğinde şampiyon olabileceğimize inanıyoruz" dedi.

ASLAN'A İKİ MÜJDE

MİLLİ arada Galatasaray'a sakatlardan iyi haber geldi. Sakatlıklarını atlatan Serge Aurier ve Davinson Sanchez ısınma ve ilk bölüm antrenmanlarında takımla birlikte çalıştı. İki futbolcunun da en kısa sürede takıma dönmesi beklenirken, Abdülkerim Bardakçı'nın Hatayspor maçında sahada olması bekleniyor.