Galatasaray’a gurbetçi ön libero

SÜPER Lig'de şampiyonluk yarışında avantajlı konumda bulunan Galatasaray'da gençleşme hamleleri yapılıyor. Okan Buruk'un ekibi, son dönemlerde Almanya'da forma giymiş veya alt yapı eğitimini Almanya'da almış oyuncuları transfer ederken bu politika başarılı oldu. Kariyerinde Almanya'da forma giymiş ve giymekte olan Kerem Demirbay, Derrick Köhn, Kaan Ayhan ve Eyüp Aydın gibi oyuncular transfer edilirken birçok isimden üst düzey performans alındı.

PRENSİP ANLAŞMASI YAPILDI

Sarı-kırmızılı kurmaylar bu politikaya devam ederken yeni arayışlara da şimdiden başladı. Alınan bilgilere göre Galatasaray, Stuttgart forması giyen Atakan Karazor ile prensip anlaşmasına vardı. Sarı-kırmızılıların, oyuncunun kulübü ile bonservis pazarlıklarına başladığı aktarıldı. Stuttgart'ta forma giyen 27 yaşındaki ön libero bu sezon takımının başarısında önemli rol oynadı. Karazor, Bundesliga'da Stutgart formasıyla bu sezon 31 maça çıkarken, yaptığı 3 asistle takımına katkı sağladı.