Moukoko harekatı

Son iki sezonun şampiyonu Galatasaray, gelecek sezon Avrupa'da ses getirecek iddialı bir takım kurmak için kolları sıvadı. Bu bağlamda Icardi'nin yanına iyi bir golcü almak isteyen sarı-kırmızılılara Almanya'dan müjdeli bir haber geldi. Cim-Bom'un kadrosuna katmak istediği Youssoufa Moukoko'da yaşanan gelişme sonrası kurmayların iştahı kabardı. Adı Galatasaray ile anılan yıldız isim için müjdeli haber Nuri Şahin'den geldi. Teknik direktörlüğe Nuri Şahin'i getiren Borussia Dortmund'da takımın birçok oyuncusu gözden çıkarıldı.

GELEN TEKLİFE SICAK BAKIYOR

Bild'in haberine göre, Galatasaray'ın istediği Youssoufa Moukoko'ya kulübü ayrılması için izin verdi. Haberde, Moukoko'yu takip ettiği belirtilen Galatasaray'ın bu gelişme üzerine devreye girip transferde somut adımlar atabileceği belirtildi. Dortmund altyapısında yetişen 19 yaşındaki futbolcunun da kariyerinde yeni bir macera istediği ve İstanbul ekibinin teklifine sıcak baktığı öğrenildi. Geride bıraktığımız sezon Dortmund formasıyla 27 maça çıkan Moukoko, 6 gol attı.