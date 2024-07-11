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Haberler Galatasaray Barış Alper’e A.Villa kancası

Barış Alper’e A.Villa kancası

HABER MERKEZİ
Barış Alper’e A.Villa kancası

ALMAN basını, Aston Villa'nın Barış Alper Yılmaz'a talip olduğunu yazdı. LIGA Blatt kaynaklı haberde, İngiliz ekibinin teknik direktörü Unai Emery'nin 24 yaşındaki futbolcunun performansından memnun olduğu ve takımda görmek istediği belirtildi. Sarı-kırmızılıların Barış Alper'i takımda tutmak istediği ve 30 milyon Euro'nun altındaki tüm teklifleri kabul etmeyeceği konuşuluyor.

Galatasaray'ın futbolcusu Barış Alper Yılmaz, yıllar sonra babasıyla aynı pozu vererek sosyal medya hesaplarında paylaştı.

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