Aslan’ın Vecino aşkı

SÜPER Lig'de son iki sezonun şampiyonu Galatasaray, orta sahaya takviye için yoğun bir mesai harcıyor. Rus ekibi Zenit'te forma giyen Wendel'in transferinde mutlu sona yaklaşamayan sarıkırmızılılar için İtalya basınından sürpriz bir iddia geldi. İtalyan gazeteci Nicolo Schira, Galatasaray'ın Lazio forması giyen Matias Vecino hakkında bilgi aldığını yazdı. Sarı-kırmızılı ekip, geçtiğimiz sezon transferin son saatlerinde 32 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmak için girişimlere başlamıştı. Oyuncu ve kulübüyle anlaşma sağlayan Galatasaray, o dönem sarı-kırmızılı taraftarların yoğun baskısının ardından geri adım atmak zorunda kalmıştı.

VECİNO transferinden vazgeçen kurmaylar yerine Tanguy Ndombele'yi kiralık olarak kadrosuna katmıştı. Vecino, İtalya'da Fiorentina, Cagliari, Empoli ve İnter formalarını da terletirken Uruguay Milli Takımı ile de 69 kez sahaya çıkıp, fileleri 5 kez havalandırmayı başardı.

BARIŞ ALPER İÇİN 30 MİLYON EURO

GALATASARAY'IN yıldız ismi Barış Alper Yılmaz için transfer iddialarının ardı arkası kesilmiyor. A Milli Takım formasıyla EURO 2024'te gösterdiği performans ile dikkatleri üzerine çeken oyuncu, Avrupa devlerini peşine takmıştı. Şimdi de 24 yaşındaki hücumcu için Liverpool'un devrede olduğu ve kesenin ağzını açarak 30 milyon Euro'luk bir teklifle Galatasaray'ın kapısını çaldığı öğrenildi. Barış Alper için Manchester United, Arsenal ve Chelsea'nin de isteği devam ederken, Liverpool'un rekor teklifi sarı-kırmızılı yönetimin iştahını kabartıyor.