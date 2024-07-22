  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Galatasaray Aslan’ın Vecino aşkı

Aslan’ın Vecino aşkı

Zenit’ten Wendel’in transferinde sıkıntı yaşayan G.Saray geçen sezon da gündeme gelen Lazio’lu orta sahaya yöneldi

HABER MERKEZİ
Aslan’ın Vecino aşkı

SÜPER Lig'de son iki sezonun şampiyonu Galatasaray, orta sahaya takviye için yoğun bir mesai harcıyor. Rus ekibi Zenit'te forma giyen Wendel'in transferinde mutlu sona yaklaşamayan sarıkırmızılılar için İtalya basınından sürpriz bir iddia geldi. İtalyan gazeteci Nicolo Schira, Galatasaray'ın Lazio forması giyen Matias Vecino hakkında bilgi aldığını yazdı. Sarı-kırmızılı ekip, geçtiğimiz sezon transferin son saatlerinde 32 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmak için girişimlere başlamıştı. Oyuncu ve kulübüyle anlaşma sağlayan Galatasaray, o dönem sarı-kırmızılı taraftarların yoğun baskısının ardından geri adım atmak zorunda kalmıştı.

VECİNO transferinden vazgeçen kurmaylar yerine Tanguy Ndombele'yi kiralık olarak kadrosuna katmıştı. Vecino, İtalya'da Fiorentina, Cagliari, Empoli ve İnter formalarını da terletirken Uruguay Milli Takımı ile de 69 kez sahaya çıkıp, fileleri 5 kez havalandırmayı başardı.

BARIŞ ALPER İÇİN 30 MİLYON EURO

GALATASARAY'IN yıldız ismi Barış Alper Yılmaz için transfer iddialarının ardı arkası kesilmiyor. A Milli Takım formasıyla EURO 2024'te gösterdiği performans ile dikkatleri üzerine çeken oyuncu, Avrupa devlerini peşine takmıştı. Şimdi de 24 yaşındaki hücumcu için Liverpool'un devrede olduğu ve kesenin ağzını açarak 30 milyon Euro'luk bir teklifle Galatasaray'ın kapısını çaldığı öğrenildi. Barış Alper için Manchester United, Arsenal ve Chelsea'nin de isteği devam ederken, Liverpool'un rekor teklifi sarı-kırmızılı yönetimin iştahını kabartıyor.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA